“Az test yapıldığını kabul etmiyorum”

“Pandemi hastanesi 45 günde olacak dedik ama bir şekilde olmadı… Doğrudur” diyen Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, pandemi hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin bu sefer net bir şey söylemedi.

Meclis'te yaptığı konuşmada topu Bakanlar Kurulu’na atan Sağlık Bakanı Pilli, “Ben halen aynı fikirdeyim, yapılması gerekir dedim. Bakanlar Kurulu da sanırım öyle düşünür ama…” diyen Pilli, Girne’deki hastanenin tamamlanacağını, Güzelyurt’taki için ihaleye çıkılacağını söyledi, pandemi hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Meclis Genel Kurulu’nda eleştirileri ve soruları yanıtladı.

“Bu vakalar başladığında bir 50 tane bile PCR yapamazdık ama şimdi 500 yapabilecek kapasiteye geliyoruz” diyen Sağlık Bakanı Pilli, “Bunun parasal yönü de var, vaka yoksa…. Buna rağmen iki çeşit test yapıyoruz. Semptom varsa PCR yaparız” şeklinde konuştu.

“Ben yalan söylemiyorum, ahkam da kesmiyorum, şeffaf bir şekilde her şeyi ortaya koyuyorum” diyen Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, alınan kararların uygulanması gerektiğini söyledi, Covid-19’un dünyada bitmediği sürece bitmeyeceğinin de altını çizdi.

Sağlık Bakanlığı olarak tedbirleri de artırdıklarını savunan Bakan Pilli, pandemi hastanesi yapılmasını isteyenin kendisi olduğunu anımsattı.

“Biz geldiğimiz zaman neler geldi başımıza ama buna rağmen bu süreci çok iyi yönettik” diyen Dr. Pilli, hastane yangınını ve verdiği zararı anımsattı.

Kısa sürede hastanenin temizlenip toparlandığını kaydeden Bakan Pilli, her şeyi en iyi şekilde yaptıklarını inandığını belirtti.

“Testlerin az yapıldığını ben kesinlikle kabul etmiyorum”

Hiçbir alt yapı yokken, Covid’in ortaya çıktığı günden bu yana var güçleri ile çalıştıklarını ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, ortaya çıkaran başarının da herkesin başarısı olduğuna işaret etti.

“Testlerin az yapıldığını ben kesinlikle kabul etmiyorum. Az sayıda olsa da en iyi şekilde kullanıp, vakalara kısa sürede ulaşmak neticesinde şekillenmiştir” diyen Pilli, 108 vakanın tümünün nereden geldiğini, kimden bulaştığını bildiklerini de belirtti.

Karantina uygulamalarını da anlatan Sağlık Bakanı Ali Pilli, geçiş noktalarının açılması için de niyet olduğunu söyledi, “Biz hayır demedik ki, gelsinler oturalım yapalım her şeyi” dedi.

Hastanelere ihtiyacı olan başka hastalar da olduğunu söyleyen Dr. Pilli, çok büyük sıkıntılar yaşanmadığını, özel uçakla bugüne kadar 28 seferle hastaların Türkiye’ye gönderildiğini, hastaların sağlığını korumak için ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini belirtti.

Pandemi hastanesinden vazgeçmediğini söyleyen Bakan Pilli, bu yılın ‘sağlık yılı’ olmadı için elinden geleni yapacağını da kaydetti, hastane projelerini hatırlattı.

Çok gelişmiş bir tomografi cihazı için ihaleye çıkılacağını, eksik olan tüm cihazların da geleceğini söyleyen Bakan Pilli, koyulan hedeflerin arkasında olduğunu belirtti.

“Cumhurbaşkanı’na Pazartesi sunacağız”

CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın ‘;Covid Raporu, epidemiyolojik çalışma neden sunulmadı’sorusu üzerine geniş bir çalışma olduğunu ve Cumhurbaşkanı’na da epidemiyolojik çalışmaların verileceğini söyleyen Bakan Pilli, tüm çalışmaların tamamlanması ile Pazartesi günü Cumhurbaşkanı’na kitapçık şeklinde verileceğini kaydetti.

Bakan Pilli, “Doğrudur her şey bizim ülkemizde yavaş gidiyor, bitmedi daha ama bitecek” şeklinde konuştu.

“Zaten çalışmıyorlardı, sağda solda oturuyorlardı, başka hastaneye gönderdik”

Hastanedeki çalışma sisteminin bozulduğunu ve yardımcı personel eksikliğini doğrulayan Sağlık Bakanı Dr. Pilli, dün hastaneye gittiğini ve sorunları masaya yatırdıklarını kaydetti.

İstihdam edilen kişilerin nerede çalıştığının, nerede çalışması gerektiğinin görüşüleceğini belirten Bakan Pilli, 6 personelin hasta taşıma için hastaneye gönderileceğini ifade etti.

“Ben 2 kişi gönderdim. Bu iki kişinin de sebepleri vardı” diyen Bakan Pilli, “Zaten çoğu çalışmıyordu, sağda solda oturuyordu” dedi, başka hastanelere yönlendirildiklerini kaydetti kaç hemşire gitmişse, geri döneceklerini kaydetti.