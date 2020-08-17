Başbakan Ersin Tatar, Pandemi Hastanesi inşaatını ziyaret etti.

“Biz 45 günde bunun gibi bir hastane daha yaptık” dedi.

Başbakan Yardımcısı, söz konusu inşaatın Merkezi Cezaevi olduğu yönünde Başbakan’ı uyardı.

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Büyükelçi, UBP’ye küs muhtarlarla görüştü, muhtarlar, “Büyükelçi’nin olduğu yerde elbette seçimi konuştuk” dedi.

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Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yeni bir fiber işbirliği sözleşmesine imza attı; eskisinin eskide kaldığını, yenisinin haftaya değişebileceğini, yeninin de eskiye dönüştüğünü söyledi.

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Sağlık Bakanı Müsteşarı, Ercan’a gönderdiği genelgeyle, Ankara’dan gelen uçakların doğrudan Girne’ye inmesinde kendileri açısından bir sakınca olmadığını bildirdi.

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Seçim istihdamlarını ellerinden geldiğince engellemeye çalıştıklarını söyleyen Özersay, asıl meselenin herkesin kendi evini temizlemesi olduğunu belirtti.

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Ankara’ya çağrılan vekiller ve Beyaz Ev’de toparlanan küskünler konusunda konuşan reis-i cumhur, “Arkadaşlarımız ilgili yerlere gerekli bildirimleri yaptılar, bir işe yarar mı onu da bilmiyorum, ben konuşursam bir defa konuşurum” dedi.

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Kapalı Maraş’ın TC yönetiminde eski sakinlerine açılacağı ve Birleşmiş Milletler askerlerine ‘KKTC yurttaşlığı’ verileceği, eski sakinler gelmezse kanun hükmünde kararname ve milletlerarası anlaşma ile Kahramanmaraş’tan nüfus aktarılarak, uluslararası hukuk içerisinde gerekenin yapılacağı duyuruldu.

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, kendisi dahil kendi dışında verilen bilgilere itibar edilmemesini istedi.

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Hüseyin Özgürgün’ün en son katıldığı Meclis birleşimi ve o günden bugüne maliyeti hakkındaki Meclis Araştırma Komitesi Raporu tamamlandı, Başbakan, raporu reddedeceklerini açıkladı.

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UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Mağusa İmar Planı’na Ay Napa ve Protaras’ın da dahil edilmesi gerektiğini söyledi, İçişleri Bakanı Baybars “biz bunu dörtlü hükümete de anlatamamıştık” dedi.

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KKTC !

Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa...

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