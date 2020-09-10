Aytuğ F. Plümer’in yeni kitabı “Diplomasi Hatıraları” yayınlandı

Dışişleri Bakanlığında üç dönem Müsteşarlık yanısıra, muhtelif ülkelerde KKTC Temsilcisi olarak dış görevlerde bulunan Aytuğ Plümer’in otobiyografisi Işık Kitabevi yayınları arasında yerini aldı.

“Diplomasi Hatıraları” kitabı Aytuğ Plümer’in Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev yaptığı 35 senenin hikayesini anlatıyor. Bakanlıkta önemli görevler üstlenen Aytuğ Plümer’in bir hariciyeci olarak yıllar itibarıyla merkezde ve dış ülkelerde yaşadığı ve şahit olduğu olayları ve gelişmeleri de kitabın sayfaları arasında bulmak mümkün.

1983-2018 yılları arasında görev yapan Aytuğ Plümer’in kitabı aynı zamanda KKTC’nin dış politika ve diplomasi tarihi olarak nitelendiriliyor. Kitap, Kıbrıs Türk tarafının uluslararası arenada sesini duyurabilme gayret ve teşebbüslerinin bir diplomatın gözünden geniş anlatımı olarak tanımlanıyor. On bölümden oluşan ve 500 sayfayı aşkın bu kitabın sonunda fotoğraflar da yer alıyor.

AYTUĞ F. PLÜMER KİMDİR?

Yüksek öğrenimini İngiltere’de tamamlayan Plümer, 1983 yılında meslek memuru olarak Dışişleri Bakanlığına katıldı. İlerleyen yıllarda Siyasi İşler Müdürlüğü ve Bakanlık Müsteşarı görevlerinde bulundu. New York, Abu Dhabi ve Doha’da KKTC Temsilcisi olarak dış görevlerde bulundu. Otuz beş yıl fiili hizmetin ardından 2018 yılında emekli oldu. Plümer evli ve 2 kız babasıdır. İki torunu vardır.