Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Aytan Market: Bir çalışanımız pozitif
Aytan Market: Bir çalışanımız pozitif

Aytan Market: Bir çalışanımız pozitif

Gönyeli'de faalliyet sürdüren Aytan Market yetkilileri bir çalışanlarının COVID-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

A+A-

Gönyeli'de faalliyet sürdüren Aytan Market yetkilileri bir çalışanlarının COVID-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı. Marketin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Müşterimizin PCR testi pozitif çıkmasından dolayı dün marketimizde yapılan PCR testi sonucu part-time olarak çalışan evlere servis personelimiz pozitif çıkmıştır" denildi.

 

mm-134.jpg

Market içerisinde dün yapılan ilaçlama görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı

Bu haber toplam 492 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler