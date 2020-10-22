Aytan Market: Bir çalışanımız pozitif

Gönyeli'de faalliyet sürdüren Aytan Market yetkilileri bir çalışanlarının COVID-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı. Marketin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Müşterimizin PCR testi pozitif çıkmasından dolayı dün marketimizde yapılan PCR testi sonucu part-time olarak çalışan evlere servis personelimiz pozitif çıkmıştır" denildi.

Market içerisinde dün yapılan ilaçlama görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı