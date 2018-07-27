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Aysu Basri Akter BRT’de göreve başladı

Aysu Basri Akter BRT’de göreve başladı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürlüğü’ne Aysu Basri Akter atandı.

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürlüğü’ne Aysu Basri Akter atandı.

Meryem Özkurt’un istifası ile boşalan bu mevkiye, Bakanlar Kurulu 25 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, gazeteci Aysu Basri Akter’in atanmasına karar verdi.

Karar, bugün yayınlanan Resmi Gazetede açıklandı.

Akter bugün göreve başladı.

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