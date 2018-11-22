AYŞE YENİDEN TATİLE ÇIKAR MI?

Meral Akşener Ankara’dan hükmetmiş:

“Ayşe yeniden tatile çıkabilir” diye…

Yani ‘Türkiye Kıbrıs’a yeniden asker gönderebilir’ diyor.

İyi Parti’nin Genel Başkanı herhalde bir şey bilmiyor Kıbrıs’la ilgili…

Mesela 1960’ten itibaren Türk Alayı’nın, 1974 20 Temmuzu’ndan bu yana da –sayısı bazen 40 bin olarak ifade edilen- Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin adada bulunduğunu ve hiç çıkmadığını bilmiyor olabilir.

Yok. Biliyor elbette.

Ama hamaset yapıyor.

İç politikada gündeme gelemiyor belki yeterince…

Ne yapacak?

‘Milli duygular’a oynayacak.

Kürt sorunu bir…

Kıbrıs sorunu iki…

Ver gazı…

Tatilden hiç dönmeyen ‘Ayşe’yi tekrar tatile gönder!

* * *

Bu kafalarla bu coğrafyada hayır yüzü görmeyeceğiz.

Dünyanın başına çorap örenler böyle faşizan düşünceleri etrafa yayanlardır.

Meral Akşener siyasete ‘Erdoğan’ın rakibi’ diye girerken, ülkücü hareketten gelmesine rağmen ‘merkez sağ’ oylara yöneldi, ancak girdiği ilk seçimden hüsranla çıktı. Hatta istifa etti, ‘aday olmam’ falan dedi, ancak o da bir şovdu muhtemelen…

Merkezden oy alamayacağını anlamış olmalı ki, şimdi radikal sağ kesimden, yani eski partisi MHP’den oy devşirmeye niyetlendiği anlaşılıyor.

Nereye sarılacak?

Bayrağa, şehit edebiyatına…

Hamaset en geçerli akçedir nasılsa oralarda…

Türkiye’de fakir ailelerin çocuklarıdır nasılsa cepheye sürülenler.

Onların canı, kanı üstünden atılıyor bütün nutuklar.

Meral Akşener ‘Ayşe’yi göndereceğine tatile, kendisi çıksın!

Niye Ayşe de Meral değil?

Çünkü ‘Ayşe’ başkasının evlatları, kendininkiler değil!

* * *

Peki sahiden ‘Ayşe’ yeniden bir tatil planı yapar mı?

Yani Kıbrıs’a yeniden bir askeri müdahale olabilir mi?

Akşener’in sözleri sorumsuzcadır kuşkusuz, ancak bu sorunun yanıtını kim bilebilir?

Kimse!..

Adada kalıcı çözüm bulununcaya kadar da yanıtsız kalacak bu soru…

‘Ayşe’ hala tatilde, evet, ama tatilin ‘kapsamı’ değişemez mi?

Bütün Kıbrıslılar düşünsün!