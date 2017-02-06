Ayşe Güler: Yine gazeteci olurdum

(Gazeteci)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Mütevazi

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Gazetecilik yapmanın yollarını arardım J

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Ülke gündemi, haberler…

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… Yok

En büyük sevincim… Yaşadığım her gün…

Hayatımın dönüm noktası… Mesleğe adım attığım ilk gün…

Beni en çok etkileyen yazar… Zülfü Livaneli, Can Dündar, Elif Şafak

Başucumdaki kitap… Sürekli değişiyor… Şu anda Elif Şafak-Havva’nın Üç Kızı

En keyif aldığım müzik… Kulağıma ve ruhuma hoş gelen, her türden müzik…

En son izlediğim film… Yeni Nesil Ajan

Kendim için son aldığım şey… Şal…

Dolabımdaki en gereksiz şey… Belki bir gün giyerim diye sakladığım kıyafetlerim…

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kitap

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Tez canlılık…

Kendimde beğendiğim özellik… Doğallık

Olmasa da olur… Çıkarcı insanlar…

Olmazsa olmaz… Sağlık, ailem, dostlarım…

En iyi yaptığım yemek… Fırında balık

Hayalimdeki dünya… Savaşsız, yaşanası, sevgi dolu…

Aşk benim için… Nefes alabilmek…

Onunla çok tanışmayı isterdim… Can Dündar

Görmek istediğim yer… Küba

Mutlaka yapmak istediğim… Paraşütle atlamak

Son olarak söylemek istediklerim… Gülümseyin ve her anın kıymetini bilin… Hayat yaşamaya değer…