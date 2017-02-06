Ayşe Güler: Yine gazeteci olurdum
İçimizdekiler: Ülviye Akın Uysal
(Gazeteci)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Mütevazi
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Gazetecilik yapmanın yollarını arardım J
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Ülke gündemi, haberler…
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık
En büyük pişmanlığım… Yok
En büyük sevincim… Yaşadığım her gün…
Hayatımın dönüm noktası… Mesleğe adım attığım ilk gün…
Beni en çok etkileyen yazar… Zülfü Livaneli, Can Dündar, Elif Şafak
Başucumdaki kitap… Sürekli değişiyor… Şu anda Elif Şafak-Havva’nın Üç Kızı
En keyif aldığım müzik… Kulağıma ve ruhuma hoş gelen, her türden müzik…
En son izlediğim film… Yeni Nesil Ajan
Kendim için son aldığım şey… Şal…
Dolabımdaki en gereksiz şey… Belki bir gün giyerim diye sakladığım kıyafetlerim…
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kitap
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Tez canlılık…
Kendimde beğendiğim özellik… Doğallık
Olmasa da olur… Çıkarcı insanlar…
Olmazsa olmaz… Sağlık, ailem, dostlarım…
En iyi yaptığım yemek… Fırında balık
Hayalimdeki dünya… Savaşsız, yaşanası, sevgi dolu…
Aşk benim için… Nefes alabilmek…
Onunla çok tanışmayı isterdim… Can Dündar
Görmek istediğim yer… Küba
Mutlaka yapmak istediğim… Paraşütle atlamak
Son olarak söylemek istediklerim… Gülümseyin ve her anın kıymetini bilin… Hayat yaşamaya değer…