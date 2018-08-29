Ayşe Fidansoy yaşamını yitirdi

Mağusa’da Özen Yaşlı Yaşam Merkezi’nde kalan Ayşe Fidansoy (K-79), dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin yaşlılığa bağlı “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Lefkoşa’da dün polis tarafından şüpheli olarak görülen M.A.E. (E-21) ve F.A.’nın (E-19) üzerlerinde yapılan aramada, M.A.E’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram 100 miligram ağırlığında ve F.A’nın tasarrufunda ise yaklaşık 10 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan Ş.Ç. (E-20), H.A.(E-20) ve S.K (E-20) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU VE ŞİDDET TEHDİDİ

Mağusa’da, Devlet Hastanesi yolu üzerinde park halindeki İ.S.’nin (E-39) kullanımında bulunan araçta dün polis tarafından kontrol yapılacağını fark eden araçta yolcu olarak bulunan Ö.O.’nun (E-22) tasarrufunda bulunan bir adet 7,65 mm çapındaki tabanca ile 8 adet canlı mermiyi yol kenarına attığı tespit edildi.

Yine aynı yerde A.O. (E-26) kullanımındaki araca binmeye çalışan J.İ.(E-24), polisleri fark etmesi üzerine koşarak olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. A.O., araçta arama yapmak isteyen görevli polislere zorluk çıkararak polisi görevinden men etti.

Bahse konu şahıslar ve kardeşinin tutuklandığı gerekçesiyle polislere şiddet tehdidinde bulunan Y.O.’yu (E-38) tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.

GİRNE’DE VİSKİ ÇALAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Girne’de faaliyet gösteren “Seven Eleven” isimli iş yeri içerisinde müşteri olarak bulunan L.L.’nin (E-27) bin 350 TL değerinde bir şişe viskiyi çaldığı tespit edilerek tutuklandı.

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

2016 ve 2017 yılları içerisinde, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Dream House Ltd. isimli işyeri direktörü V.S.’nin (E-32), Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ve İnşaat Encümenliği’ne müteahhitlik kaydı olmadığı halde ile prefabrik ev yapma hususunda müşterileri ile sözleşme yaparak Yapı İnşaatı Ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt Ve Denetim Yasası’na aykırı harekette bulunup, İlkay Koç’tan 75.400 TL, Serkan Ersev’den 93.000 TL, Şerife İşçioğlu’ndan 75.000 TL, Çiğdem Aşcıeli’den 75.000 TL ve Abdelkerim Azbaki’den 55.000 TL’yi sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.