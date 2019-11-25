 “Ayrışarak değil, ele ele vererek irademizi ve haklı taleplerimizi dünyaya anlatacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) üç ayaklı yol haritasını paylaşmak için başlattığı halk buluşmalarına devam ediyor. Genel Başkan Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet dün Mağusa’nın Maraş bölgesinde yurttaşlarla bir araya geldi. Eski başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Asım Akansoy ile Erkut Şahali ve Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp’in de eşlik ettiği ziyaretlerde sorunlar dinlendi, çözüm önerileri paylaşıldı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Anadolu Mahallesi’nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Sorunu konusunda kritik bir dönemden geçildiğini, tüm Kıbrıslı Türklerin el ele verip, barış istediğini, çözüm istediğini dünyaya anlatması gerektiği üzerinde durdu. Çözüme ulaşılamadığı koşullarda durup beklemeyeceklerini ifade eden Erhürman, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi, doğru alanlarda, kaliteli üretim yapan, ürettiğini satan bir sistem yaratmak gerektiğini, turizmden yükseköğretime, eğitimden sağlığa, yol güvenliğine kadar birçok konuda yapılması gerekenler olduğunu vurguladı.

Erhürman: “Geleceğimizin, çocuklarımızın önü açılsın diye...”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle: “Kritik bir dönemden geçiyoruz. Hem içeride hem dışarıda önemli sorunlarımız var. Berlin’de BM Genel Sekreterinin de katılacağı toplantıda liderler bir araya gelecek ve bir kez daha bundan sonra ne olacak sorusunu cevaplamaya çalışacaklar. Bazıları diyor ki ‘bu görüşmelerden sonuç çıkmaz. Bu görüşmelerden sonuç çıkmayacağına göre yeni alternatifler konuşalım’. Onların bahsettiği bu yeni alternatifler nedir? AB çatısı altında 2 ayrı devlet. Rum lider Anastasiadis ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen federasyon içerisinde Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini kabul etmemekte direniyor ama bu Anastasiadis’e KKTC’yi tanımasını kabul ettireceksiniz öyle mi? Ardından BM’nin 5 daimi üyesini ve 28 tane AB üyesi ülkeyi de ikna edip KKTC’yi tanıtacaksınız. Şu anda hükümetin savunduğu bu. Biz bu ülkede bir an önce çözüm diyoruz çünkü geleceğimizin, çocuklarımızın önü açılsın, öngörülebilirlik sağlansın istiyoruz. Bunun içindir ki geçmiş mutabakatların kabulüne dayanan, sonuç odaklı, ucu açık olmayan ve daha öncekilere benzemeyen bir müzakere sürecini savunuyoruz. Yeni alternatif diyerek, sıfırdan başlayacak, Sayın Anastasiadis’in KKTC’yi tanıdığını açıklamasını beklemeyi gerektirecek, kaç yıl süreceği belli olmayan bir sürecin içine hapsolup, onlarca yıl daha öngörülebilirlikten uzak yaşamayı istemiyoruz”.

“Ülkenin önüne gerçekleşmeyecek hayaller koymayın”

“Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini tüm dünyaya anlatmamız gerekir. Çözüme ulaşılamayan koşullarda da bu durumun bizden kaynaklanmadığını anlatarak doğrudan ticaretten, direkt uçuşa, Maraş’ın açılmasına kadar çeşitli alanlarda halkımızı dünyayla buluşturacak hamleleri, proaktif bir dış politikayla hayata geçirmek için çok çalışmak zorundayız. Bu yüzdendir ki biz de “Maraş’ı açacağız” diyoruz ama şimdiki hükümetin söylediği gibi ‘BM kararları bizi ilgilendirmez, BM muhatabımız değildir’ diyerek değil. Bu ülkenin önüne gerçekleşmeyecek hayaller koymayın. Boşu boşuna insanlarımızı umutlandırmayın. Maraş’ı açmanın yolu bellidir. Maraş’ı, daha önce Taşınmaz Mal Komisyonunu kurarken yaptığımız gibi, ilgili uluslararası kuruluşlarla istişare, gerekirse müzakere ederek, uluslararası hukukun içerisinde kalan çözümler üreterek açmamız lazım. Bütün bunları yapabilmek için çözüm irademizi tüm dünyaya anlatmamız ve proaktif bir dış politikayla uluslararası hukukun sınırları içerisinde çözümler üretmemiz lazım.”

“Para yağmaya başlayacağını söylüyorlardı”

“Çözümü zorlayacağız ama kendi içimizde de kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmak zorundayız. Bu ülkede yaşayan insanların okullarda, hastanelerde sorunları var. Yollarda trafik kazalarında insanlarımız ölüyor. Hükümet bütçe hazırlıyor ama bu konularda açılım yapacak herhangi bir şey görmüyoruz. Biz hükümetteyken Türkiye’nin bizi istemediğini söylüyorlardı, biz gidersek ülkeye para yağmaya başlayacağını iddia ediyorlardı. Ne oldu? Biz gittik de para mı yağmaya başladı? İmzalanan anlaşmanın sonucunda ülkeye gelen para belli. O yüzdendir ki bir an önce kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmak için planlar ve projeler üzerinde çalışmaya başlamak lazım”.

“15 ayda kendi ayaklarımız üzerinde durabilmeyi başardık”

“Son olarak 15 ay hükümette bulunduk. Döviz patladı, TL’nin değeri azaldı. Sel felaketleri yaşandı. Türkiye de ekonomik olarak sıkıntılar yaşadı. Ama biz bu şartlarda dahi GKK’nın 334 milyonluk maaş, elektrik ve su ihtiyaçlarını da bu ülkenin gelirlerinden karşılamayı başardık. En sıkıntılı koşullarda bile kendi ayaklarımız üzerinde durabilmeyi başardık. Türkiye ile sağlıklı diyaloğumuzu geliştirelim, doğru zeminde iyi ilişkiler kuralım, hem Türkiye’den gelen kaynağı ekonomik ve sosyal kalkınmamıza yönelik doğru yatırımlarda kullanalım hem de uluslararası topluma çözümü kimin isteyip kimin istemediğini anlatabilelim. Kendi içimizde cepheleşerek, ayrışarak, bölünerek değil, bu mücadeleyi el ele, birlikte yürütmemiz lazım. Bu içinde bulunduğumuz dönem bir daha düşünme dönemidir. Artık bu ülkede ayrışmalara, bölünmelere ayıracak vaktimiz yok. Ayrışarak değil, ele ele vererek irademizi ve haklı taleplerimizi dünyaya anlatacağız. El ele verip belli bir vizyon çerçevesinde birlikte yürüme zamanıdır.”