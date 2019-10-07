AYRINTILAR İLAHİSİ

Ben neyi kimden aldım, nerden aldım

her şeyi bir yerden aldım

yorgunum yorganım uzakta dışarda

sabrımı bolca verdiler içerden aldım

sözler gelip geçsin diyedir, öfke sen bekle

örselendin ağrıdın oyuldun, henüz değil ölüm

ten bekle

bağırmalıyım, çığlığım kıştan ilkyaza değmeli

A yasak, hayır korkulu, evetten usandım

Mecnun masaldan atılmış –tele şov-

milyonla kopyeye bölünmüş Leyli

suretler ne gülümseyişler ne sır ne şaka

sandım ki gülümser maskeleri

suretler sandım

durur muyum bu gömütlükte neyim var

tuhaf dedi çılgınca tuhaf

ayrıntılar, paslı sürgüler, yosunlu taşlar

ya altındakiler ardındakiler

Gültene kandım

Gülten AKIN