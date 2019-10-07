Lefkoşa31 °C

  1. HABERLER

  2. DERGİLER

  3. AYRINTILAR İLAHİSİ
AYRINTILAR İLAHİSİ

AYRINTILAR İLAHİSİ

"Ben neyi kimden aldım, nerden aldım her şeyi bir yerden aldım yorgunum yorganım uzakta dışarda sabrımı bolca verdiler içerden aldım" ... Gülten AKIN  

A+A-

 

 

Ben neyi kimden aldım, nerden aldım

her şeyi bir yerden aldım

yorgunum yorganım uzakta dışarda

sabrımı bolca verdiler içerden aldım

 

sözler gelip geçsin diyedir, öfke sen bekle

örselendin ağrıdın oyuldun, henüz değil ölüm

ten bekle

bağırmalıyım, çığlığım kıştan ilkyaza değmeli

A yasak, hayır korkulu, evetten usandım

 

Mecnun masaldan atılmış –tele şov-

milyonla kopyeye bölünmüş Leyli

suretler ne gülümseyişler ne sır ne şaka

sandım ki gülümser maskeleri

suretler sandım

 

durur muyum bu gömütlükte neyim var

tuhaf dedi çılgınca tuhaf

ayrıntılar, paslı sürgüler, yosunlu taşlar

ya altındakiler ardındakiler

Gültene kandım

 

Gülten AKIN  

Bu haber toplam 56 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Gaile 468. Sayısı

Gaile 468. Sayısı

Önceki ve Sonraki Haberler