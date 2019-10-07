AYRINTILAR İLAHİSİ
"Ben neyi kimden aldım, nerden aldım her şeyi bir yerden aldım yorgunum yorganım uzakta dışarda sabrımı bolca verdiler içerden aldım" ... Gülten AKIN
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Ben neyi kimden aldım, nerden aldım
her şeyi bir yerden aldım
yorgunum yorganım uzakta dışarda
sabrımı bolca verdiler içerden aldım
sözler gelip geçsin diyedir, öfke sen bekle
örselendin ağrıdın oyuldun, henüz değil ölüm
ten bekle
bağırmalıyım, çığlığım kıştan ilkyaza değmeli
A yasak, hayır korkulu, evetten usandım
Mecnun masaldan atılmış –tele şov-
milyonla kopyeye bölünmüş Leyli
suretler ne gülümseyişler ne sır ne şaka
sandım ki gülümser maskeleri
suretler sandım
durur muyum bu gömütlükte neyim var
tuhaf dedi çılgınca tuhaf
ayrıntılar, paslı sürgüler, yosunlu taşlar
ya altındakiler ardındakiler
Gültene kandım
Gülten AKIN
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Etiketler : Gülten AKIN, şiir
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