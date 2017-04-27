AYRIMCILIĞA KARŞI AÇLIK GREVİ

Kıbrıs trajedisini anlatan ve Niyazi Kızılyürek'le birlikte çektikleri "DUVARIMIZ" filminin yönetmeni, en son " BİR YEŞİL HAT HİKAYESİ" filmini de vizyona getiren Panicos Chrysanthos bu sabah açlık grevine başladı.

Sinema alanında yapılan ayrımcılığı protesto eden Panicos Chrysanthos açık grevine Ledra Sokağı’nın yer alan Belediye'nin 'Peace House' binası önünde başlattı.

Chrysanthos, bu sabah saat 10.30’da açlık greviyle ilgili basın toplantısı düzenledi. YENİDÜZEN yazarları Niyazi Kızılyürek ve Fatma Azgın da basın toplantısında hazır bulunarak destek vereneler arasında yer aldı.