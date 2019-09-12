“Ayrılıkçı ve çatışmacı anlayışla olmuyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “atış alanları ve cephaneliklerin yerleşim alanları dışına çıkarılması” gerektiğini söyledi.

Ülkede federal çözüm ve barışın egemen olacağı bir ortam yaratmanın şart olduğuna dikkat çeken Sorakın, “Bu da ayrılıkçı ve çatışmacı bir anlayışla olmuyor” dedi.

Sorakın, Çatalköy’deki cephaneliğin patlamasına yönelik gelişmeleri şu sözlerle değerlendirdi:

“Son dokuz ayda üçüncü olay. Aralık 2018’de Mevlevi atış alanında bir mühimmata temasla mühimmatın patlaması sonucunda hayatını kaybeden Makhir İsmailov. Temmuz ayı başında Suriye’den atıldığı tahmin edilen ve Taşkent’e düşen füze. Bugün de Çatalköy bölgesinde askeri cephanelikte meydana gelen ve saatlerce süren patlamalar. Bugünkü olayın nedeninin bölgede çıkan yangının cephaneliğe sıçramasından kaynaklandığı söyleniyor. Ancak yangının ve patlamanın kesin nedenini bilmiyoruz. Bildiğimiz kesin şeyler de aslında. Barışın olmadığı yerde savaşın olduğu, barışın olmadığı yerde silahlanmanın olduğu, barışın olmadığı yerde atış alanlarının olduğu hepimizin bildiği kesin şeyler. Turizm, ülkemizin öncü sektörü. Bu tür olayların turizmi de yüksek öğrenimi de olumsuz etkileyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Yapılması gereken ülkemizde federal çözümün ve barışın egemen olacağı bir ortam yaratmaktır. Bu da ayrılıkçı ve çatışmacı bir anlayışla olmuyor.

Yapılması gereken en acil işlerden birisi de atış alanlarının, cephaneliklerin yerleşim alanları dışına çıkarılması. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması dileğimizle hepimize geçmiş olsun.”