Ayrılık kısa sürdü

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Cihangir, transferlerine tüm hızıyla devam ediyor. Mesarya ekibi, eski oyuncusu Fırat Ersalan'ı bonservisli olarak yuvaya döndürdü. Ersalan, sezon başında serbest transfer hakkını kullanmış ve Mağusa Türk Gücü'ne transfer olmuştu. Cihangir, Ertan Bulut ve Musa Şanlıer'i de daha önceden kadrosuna katmıştı.

Sosyal medyadan Davulcu ve Ersalan'ın paylaşımları

Transfer sonrası Cihangir Teknik Direktörü Toygar Davulcu sosyal medya hesabından takımın sevincini içeren bir fotoğraf paylaşarak, "İyi olmak kolaydır, önemli olan adil olmaktır. Başlayabiliriz Fırat Ersalan" paylaşımını yayınladı. Fırat Ersalan ise "Sana söz yine baharlar gelecek" yazarak transferini sosyal medyadan duyurdu.