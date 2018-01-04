Ayrılık kısa sürdü

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Cihangir, Gençler Birliği'nin tecrübeli oyuncularından Ertan Bulut'u yeniden kadrosuna kattı. Bu sezondan önceki üç sezonda Cihangir forması giyen Ertan Bulut’un ayrılığı kısa sürmüş oldu. Kulüp başkanı Aytaç Karavezirler ile Gençler Birliği yöneticisi Birol Şöför dün bir araya gelerek transferi resmileştirdi.

Ligin ilk devresini Gençler Birliği'nde geçiren deneyimli oyuncu, kırmızı siyahlı ekipte 14 maça çıktı ve 4 gol attı.