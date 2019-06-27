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'Ayrı yargılama' talebine ret

'Ayrı yargılama' talebine ret

Girne'de Ocak ayında iş insanı Bulut Akacan'ın  da karıştığı ciddi darp olayında Girne Ağır Ceza Mahkemesi korumaların ayrı yargılanmasını reddetti.

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Devrim Demir

Girne'de Ocak ayında iş insanı Bulut Akacan'ın  da karıştığı ciddi darp olayında Girne Ağır Ceza Mahkemesi korumaların ayrı yargılanmasını reddetti.

Heyet, 6 aydır hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunan O.Ö ve V.K. nin tutukluğunun devamına, Akacan'ın ise 20 Ağustos tarihine kadar aynı teminat altında serbest bırakılmasına karar verdi.

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