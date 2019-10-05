Ayrı ayrı teminata bağlandılar

Alayköy’de 16 yaşındaki küçük kız çocuğuna tecavüz iddiası üzerine tutuklanan zanlılar B.U ile U.U dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Hüseyin Direktör, zanlılar B.U ile U.U’nun 23 Eylül’de saat 21.25’de Lefkoşa’da devlet hastanesinde müşteki C.U’nun babasının polise kızına tecavüz edildiğini bildirdiğini söyledi. Polis, zanlı B.U’nun 2015 ile 17 Eylül 2019 tarihinde zanlının, 16 yaşından küçük olan müştekiye ağılda, evinde ve arazi içinde cinsel saldırıda bulunmaktan tutuklandığını anlattı.

Tahkikatın kısmen tamamlandığını belirten polis, evli ve iki çocuk babası olan zanlı B.U’nun mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Polis, zanlı U.U’nun ise 2017 yılından itibaren müştekiye cinsel saldırıda bulunduğuna dair aleyhinde şahadet olduğunu belirtti. Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı B.U’nun ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 150’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Sağer, zanlı U.U’nun ise ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.