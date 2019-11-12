Dila ŞİMŞEK

Aynur Avcı, on beş seneyi aşkın süredir kendi giyim butiğini işletiyor. Kadın, erkek ve çocuk giyimi üzerine satış yapan Avcı, bölgenin en eski kadın esnaflarından.

Aynı zamanda spora olan ilgisiyle de tanınan ve sevilen Avcı, birçok yarışmada koşu dalında ödüle sahip.

Butik işletmeciliğinin yanı sıra, spordan hiç vazgeçmediğini vurgulayan Avcı, bu alanda kendisini geliştirmek için devamlı çabalıyor.

Avcı, koşuda şimdiye kadar birincilikten dördüncülüğe, birçok madalya ve ödül almış.

“Senelerin getirdiği bir güven var”

Avcı, küçük yaşlardan beri spora merakının olduğunu belirtiyor. Koşu dalında yarışmalara katılan ve sürekli antrenman yapan Avcı aynı zamanda bir anne. “Çocuklarımı büyütünce, biraz geride bıraktığım spora daha sıkı sarıldım. Zaten hep en büyük isteklerimden birisi, hayatımın bir parçasında koşunun olmasıydı” diyor.

İskele’de sahil kenarına yapılan parkurla bölge sakinlerinin yürüyüş, koşu ve bisiklete olan ilgisinin arttığını ifade ederek, bundan mutluluk duyduğunu da ekliyor.

On beş sene önce İskele’de butiğini açan Avcı, senelerin verdiği çaba ile bölge halkınca tanınıyor. Karpaz’dan dahi özellikle köylerden müşterileri olduğunu dile getiren Avcı, “İnsanlar bana çok destek oluyor ve bunun için onlara çok teşekkür ederim. Senelerin getirdiği bir güven var” diye konuşuyor.

“Tüm esnafın bankalara borcu var”

Bölge esnafının yaşadığı sorunları anlatan Avcı, “İskele esnafı ne yazık ki çok sıkıntı çekiyor. Bence yetkililerin, özellikle bizler gibi küçük işletmelere destek ve teşvikte bulunması gerekiyor. Çünkü çevredeki tüm esnafın bankalara borcu var. Kazancımızı bankayı ödemekle geçiriyoruz. Sonrasında yine borçlanıyoruz. Küçük esnafın elinden tutulmalı” diyor.