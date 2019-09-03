“Aynı süreçlere bizi yeniden hapsetmeye kalkanlar statükocudur”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un temasları sürerken Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’dan sert bir tepki geldi. Özersay müzakerelerin başlamasını isteyenlerin statükocu olduğunu iddia etti. Sosyal medya paylaşımında Özersay şunları yazdı: Bu şartlarda olamayacağı defalarca ispat edilmiş olan AYNI zeminde, AYNI süreçlere bizi yeniden hapsetmeye kalkanlar Kıbrıs'taki durumun değişmesini istemeyen asıl statükoculardır, bu yanlışı yapanları ne tarih ne de Kıbrıs Türkü affeder.