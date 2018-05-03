TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı'nın, Kıbrıs Rum tarafına, Guterres çerçevesini kabul etme çağrısına ilişkin olarak, "Rumlarda esaslı bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz. Rumların zihniyetiyle bir federal çözüme ulaşılamaz. Artık yeni bir yol denemesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.