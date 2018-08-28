AYNI İNŞAATTA 2 AYDA 2’İNCİ ÖLÜM

Didem MENTEŞ

Lefkoşa’da iki ay içerisinde aynı inşaatta 2’inci ölümlü iş kazası meydana geldi.

Kazım Salih Sokak üzerinde Kofalı İnşaat Şirketi’ne ait yapımı devam eden inşaatta kalıpçı ustası olarak çalışan 42 yaşındaki Mehmet Ezer, inşaatın 4’üncü katından aşağı düşerek ağır yalandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kofalı İnşaat’ta 14 yıldır çalışma izni ile çalışan kalıpçı ustası Mehmet Ezer’in, kalıpları söktüğü esnada dengesini kaybederek aşağı düştüğü belirtildi.

Çalışma Dairesi müfettişleri olayla ilgili soruşturma başlatarak, kazada ‘ihmal’ olup olmadığını incelemeye aldı.

Bu arada 28 Haziran’da aynı inşaatta ‘ön izin’ ile çalışan 18 yaşındaki Yavuz Bay, inşaatın üçüncü katından aşağı düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. O dönem Çalışma Dairesi inşaatın faaliyetlerini durdurmuştu.

28 Haziran’da aynı inşaatta ‘ön izin’ ile çalışan 18 yaşındaki Yavuz Bay, inşaatın üçüncü katından aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. O dönem Çalışma Dairesi, İş Sağlığı ve Güvenliği uzman raporu bulunan Kofalı İnşaat Şirketi’ni denetlemiş, bazı eksiklerin tamamlanması için faaliyetlerini durdurmuştu.

Aynı inşaata 2’inci ölüm

Lefkoşa’da Barış Manço Parkının bulunduğu bölgedeki 6 katlı inşaatın dördüncü katından düşerek ağır yaralanan Mehmet Ezer, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kofalı İnşaat Şirketi’ne ait söz konusu inşaatta 2 ayda ikinci ölüm yaşandı. 28 Haziran’da aynı inşaatta ‘ön izin’ ile çalışan 18 yaşındaki Yavuz Bay, inşaatın üçüncü katından aşağı düşerek ağır yaranmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

O dönem Çalışma Dairesi, İş Sağlığı ve Güvenliği uzman raporu bulunan Kofalı İnşaat Şirketi’ni yeniden denetlemiş, bazı ufak tefek eksikler tespit edip, bu eksiklerin tamamlanması için faaliyetlerini durdurmuştu. Eksikleri kısa sürede gideren firmanın faaliyetleri yeniden başlamıştı.

“14 yıldır çalışma izinli olarak Kofalı İnşaat’ta çalışıyordu”

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, dünkü iş kazasının 28 Haziran’da meydana gelen iş kazasının yaşandığı Kofalı İnşaat Şirketi’ne ait aynı inşaat olduğunu doğruladı. Önderol, İş kazasında hayatını kaybeden Mehmet Ezer’in 14 yıldır çalışma izni ile Kofalı İnşaat’ta kalıpçı ustası olarak çalışan tecrübeli bir eleman olduğunu belirtti. Bahse konu inşaatın Çalışma Dairesi tarafından 2-3 kez denetlediğini, eksik hususlar nedeniyle inşaatın durdurulduğunu anımsatan

Önderol, bu eksiklerin giderilmesi sonrası inşaatın yeniden faaliyetlerine başladığını söyledi.

Lefkoşa’da Kofalı İnşaat Şirketi’ne ait 6 katlı bir inşaata 2 ayda 2’inci ölümlü iş kazası meydana geldi. İnşaatın 4. katından düşen 42 yaşındaki Mehmet Ezer yaşamını yitirdi. Olay, ihmal ihtimalini gündeme getirdi, konu çok yönlü araştırılıyor

“Ayrıntılı inceleme yapılacak”

“İnşaat dinamik bir süreçtir. Denetime gittiğiniz gün tedbirler alındı dersiniz açılmasında sakınca yok ama 3 gün sonra bir kat daha çıkar veya bir başka yerde çalışma olur, orasıyla ilgili bir noksanlık olabilir. Dolayısıyla denetim yapılmadı diyemeyiz işçinin çalışma izni var, işveren duyarsız diyemeyiz ISG uzmanından sürekli bilgi ve rapor alıyor, ona göre tedbir alıyor. Bu 6’ıncı kattaki kalıpları sökerken dengesini kaybedip düştü. Kalıpları söktüğünde sepetin içerisine sıralama yaparlar, forklift üzerindeki sepet ile tahtaları aşağı alırlar, o esnada adam düştü. O esnada kenarlar açıktı. Kapalı iken çalışma yürütülebilir mi yürütülemez mi müfettişlerimiz olay yerini inceliyor” dedi.

Ölümlü iş kazaları olduğunda olayın yargıya intikal ettirildiğini aktaran Önderol, dosyadaki unsurlara göre cezai uygulama yapıldığını aktardı.





Ölümlü iş kazalarından acı tablo:

7 yılda 55 ölüm

Lefkoşa’da dün yaşanan acı olayla birlikte 2018 yılında meydana gelen ölümlü iş kazası 5’e yükseldi. Yaşamını yitiren bu işçilerden üçü 40 ila 50’li yaşlarındayken, biri 18 yaşında genç bir isimdi...

Yıl bazında ölümlü iş kazaları:

2011: 6 ölüm

2012: 4 ölüm

2013: 7 ölüm

2014: 6 ölüm

2015: 13 ölüm

2016: 7 ölüm

2017: 7 ölüm

2018: 4 ölüm (ilk 8 ayda)

Ülkedeki inşaat denetimlerine rağmen iş kazalarının önüne geçilemiyor. 2011 yılından günümüze dek iş kazaları dolayısıyla toplamda 55 işçi hayatını kaybetti. En fazla ölüm 2015 yılında yaşandı.

İş kazaları dolayısıyla 2011’de 6 ölüm, 2012’de 4 ölüm, 2013’de 7 ölüm, 2014’de 6 ölüm, 2017’de de 7 ölüm gerçekleşti.

2018 yılının ilk 8 ayında ise 5 kişi iş can verdi. Hayatını kaybedenlerin dördü inşaatlarda çalışırken metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

Yaşamını yitiren bu işçilerden üçü 40 ila 50’li yaşlarındayken, biri 18 yaşında genç bir isimdi...

Yılın ilk ölümlü kazası Lefkoşa’da yaşandı

2018 yılının ilk iki ayında inşaatlarda birçok iş kazası yaşandı, kazaların 2’si ölümle sonuçlandı.

Yılın ilk iş kazası 31 Ocak’ta Lefkoşa’da bir inşaatta çalışan 41 yaşındaki Doğan Turan’ın apartmanın beşinci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle gerçekleşti. Yapılan soruşturma kapsamında Doğan Turan’ın inşaatta kaçak olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Musa Düşkün 4 metreden düştü

İkinci iş kazası ise bu kez Karaoğlanoğlu'nda yapımı devam etmekte olan Kaya Oteller grubuna ait otel inşaatında, iskele üzerinde çalışmakta olan 40 yaşındaki Musa Düşkün, dengesini kaybederek yaklaşık dört metre yükseklikten düşmüştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Düşkün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

18 yaşında gencecik yaşam söndü

Üçüncü ölümlü iş kazası ise 28 Haziran’da Lefkoşa'da Trafik Eğitim Parkının batı kısmında, Kofalı İnşaat Şirketi tarafından yapımı devam inşaatın üçüncü katında çalışmakta olan Yavuz Bay oldu.

18 yaşındaki Yavuz Bay ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Otelin 4’üncü katından düştü

Dördüncü ölümü iş kazası ise Bafra'da bölgesinde meydana gelmişti. Bir otele bir firmadan klima arızasıyla ilgilenmek üzere gönderilen 52 yaşındaki İsmail Kızıldemir adlı işçi, 4 buçuk metre yükseklikte bulunan konferans salonu balkonundan düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

15 metreden aşağıya düştü

Yılın beşinci ölümlü iş kazası da dün yaşandı. Lefkoşa’da Kazım Salih Sokak üzerinde, Barış Manço Parkının bulunduğu bölgedeki inşaatın dördüncü katından 15,30 metre yükseklikten aşağı düşerek ağır yaralanan Ezer, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ezer’in çalışmakta olduğu inşaatın Kofalı İnşaat Şirketi tarafından yürütüldüğü öğrenildi.