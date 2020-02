Aynı coğrafyada kültürlerin nerede buluştuğunun izlerini sürdüler

Mustafa ERKAN

Camille Enlart Fotoğraf Arşivi sergisi, 24 Ocak Cuma, Girne’de Art Rooms'da izleyiciyle buluştu. Severis Vakfı'nın Kıbrıs'ın kuzey ve güneyinden öğrencilerle işbirliği içinde yaptığı proje, Kıbrıs'a ait 19. yüzyıldan kalma fotoğrafları ve öğrencilerin tekrar canlandırmalarını içeriyor. ARUCAD'ın öğrencileri Elis Ertepınar, Tanya Güryel, Mehveş Beyidoğlu Önen, Tijen Yakup ve Bahire Akmandor'un da çalışmalarının bulunduğu sergi açılış kokteyli ile izleyicilerle buluştu.

Camille Enlart Fotoğraf Arşivi sergisi hakkında, Centre for Visual Arts and Research (CVAR)/Severis Vakfı kurucusu Rita Severis ve ARUCAD Fotoğraf ve Video bölüm hocası Yrd. Doç. Dr. Gülsen Bal ‘Adres’e özel bilgi verdiler;

“Öğrenciler çok iyi iş çıkardılar”

Rita Severis; “Centre for Visual Arts and Research (CVAR)/Severis Vakfı, 2016 yılında Fransız Arkeolog Camille Enlart’ın 1896 ve 1901 yıllarında çekilmiş 500’ün üzerindeki seyahat fotoğrafını koleksiyonuna ekledi. Kıbrıs zengin bir tarihe sahiptir ve yüzyıllar boyunca fotoğrafçılar ve seyahat meraklıları için sıcak bir nokta olmuştur. CVAR, bu arşivden yola çıkarak, Ada’nın görsel mirasının yeniden yaratılmasında işbirliği yapmak için bölünen Adamızın her iki tarafından öğrencileri dahil etmek istedik. Başvuranlara 19. yüzyıl Kıbrıs seyahat fotoğraflarının kopyaları verilmiştir ve fotoğrafları aynı bakış açısıyla yeniden üretmek için yer işaretlerini bulmaları istenmiştir.

Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta eğitim gören öğrencileri Kıbrıs’ın görsel mirasını tekrar fotoğraflamak için bir araya getirdik. ARUCAD öğrencileri çok iyi iş çıkardılar... Onları tebrik eder, teşekkürlerimi iletirim.”

Rita Severis, Mart – Nisan aylarında konuyla ilgili bir de kitap yayınlanacağı müjdesini verdi.

“Tarihi, çağdaş Kıbrıslıların evine getirdik”

Gülsen Bal; “İki toplumu biraraya getirmenin ötesinde sosyopolitik yapılanma içerisinde oluşturulmuş yeni sınırların ötesine geçip yeni tarihselleşmenin nasıl tekrardan okunabileceği, özellikle Rita’nın arşivin içinde belirlemiş olduğu belli yerlerin yokoluşundaki noktalar bizi daha çok ilgilendiren... Onların, yeniden bir yerleşkenin yokluğunda okumanın nasıl olabilir üzerinde yoğunlaşma ile birlikte yeniden o coğrafyanın, kültürlerin nerede buluştuğunun izleri. O izler var ya, aslında tarih orada kalmadı, her ne kadar bir yüzyıl geçmiş olsa bile kendi beraberinde kültürel süreçlerin akışında var olan kültürün hala orada olduğunun kanıtı olarak karşımıza çıktı. Bizi cezbeden, maceraya sürükleyen de bu. Aslında bir anlamda bu tarihi, çağdaş Kıbrıslının evine getirmiş olduk. Rita’ya bu fotoğraf projesinde bizimle işbirliğinden dolayı çok teşekkür ederiz.”

Katılımcıların, 19. yüzyıldan kalma Kıbrıs'a ait seyahat fotoğraflarını referans alıp, fotoğrafların çekildiği mekânları tespit edip, fotoğrafları tekrar canlandırdıkları bu maceracı projeye, 5 öğrencisiyle kuzeyden sadece Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) katıldı.

Sergi 28 Şubat 2020 tarihine kadar Salı hariç hergün 12:00-21:00 saatleri arasında Girne Art Rooms Galeri’de izlenebilecek.