Aynanın önündeki hayatlar

Devrim DEMİR

Bilirsiniz biz kadınların olmazsa olmazlarındandır kuaförlerimiz. Onlarla özel bir iletişimimiz vardır, hem sırdaşımız, hem arkadaşımızdırlar. Saç yaptırmayacaksak bile muhabbete gidebiliriz kuaförümüze.

Sabit saatleri olmayan, müşterilerinin kaprislerine katlanan hatta sabah “Geç kaldım nerdesin” telefon çağrısına yetişmeye çalışan mesleklerden biri kuaförlük...

Gönyeli-Yenikent’te kadınların en mutlu olduğu yer Serdar Hair. Üçkardeş, üçü de kuaför.

Meslek olarak bir birinden beslenen abi kardeş bağı.

Boş vakitleri hiç denilecek kadar az, sabah erken evden çıkıp bir salona kapandıktan sonra eve ne saat gittiklerini hesaplayamayacak bir meslekleri var Eser kardeşlerin.

Onların bayram tatilleri, hafta sonları yok.

Sabah dokuzda gelip akşam salonu beşte kapatma lüksleri yok.

Her gün onlarca müşterilerine aynı güler yüzü ve samimiyeti göstermek zorunda.

Sabah 07.00’de güne insanları mutlu etmek ile başlayan Serdar Hair’in üç kurucusu Serdar, Emrah ve Erkan Eser 24 saatlerini ‘adres‘ dergisine anlattı.

Birbirlerini mesleki olarak da besleyen üç kardeşler, yıllar önce açtıkları kuaför salonlarında bugün güler yüzleri ve ilgi alakaları ile kuaförden öte arkadaş olmuşlar müşterileriyle.

“SABAH NE ZAMAN OLDU GECE YARISINA NASIL GELDİK?”

Soruyorum anlatmaya başlıyor Emrah Eser…

“Sabah benim telefonumu yedide çekinmeden arayabiliyor müşterim. Artık müşterim de diyemiyorum, arkadaştan öte aileden biri gibi oluyor bir süre sonra. Sana canı sıkılsa bile sen çözüm üretmek için çabalarsın. Sabah beni yatağımdan uyandırıp onu gideceği yere yetiştirmek için uğraşıyorsun. Akşam herkes evinde akşam yemeği yerken, biz gündüzden randevusunu almış müşterimi gece dükkânda bekliyoruz. Bazen gece geç saatlerde çıktığımda sabahın ne zaman olup gece yarısına nasıl geldiğini anlamıyorum.”

BAYRAM YOK.. HAFTA SONU YOK…

“Bizim işimiz kadınlarla. Kadının ruhunu biliyoruz” sözlerini ifade eden Emrah Eser, “15 senedir bu meslekteyim. Kendi iş yerimizde iki kardeşimle birlikte mesleğimizi yapıyoruz. Kendi iş yerimiz olduğu için istediğimiz saatte gelip çıkma yok. Bayramlarda tatilimiz yok, hafta sonu denize pikniğe gideyim bugün çalışmayım diyemiyoruz. Bizim hayatımızın büyük bir bölümü kuaför salonunda geçiyor. Özellikle bayram arifeleri, yılbaşları ve yaz dönemi saat sınırımız olmuyor. Sabah erken saatlerde başlayan mesaimiz akşam saatlerine kadar uzuyor. Gözümüzü salonda açtığımız için sabah öğlen ve akşam yemeklerimizi birçok zaman salonda yiyoruz. Çünkü dışarı çıkma durumumuz olmuyor, yemek yerken masadan kalkıp müşterimin saçını yapmalıyım. Hafta sonu biraz uyuyayım veya denize gideyim bunu hayal edemezsin. Bizim hafta sonumuz salonumuzda kadınlarla, onları güzelleştirmekle geçiyor. Tek dinlendiğimiz bir gün var Perşembe. Yasal olarak kuaförlerin tatil günü olan Perşembe gününe bütün hafta hayal ettiğiniz her şeyi sığdırmaya çalışıyorsunuz ama sadece 24 saatiniz var.”

ONLAR MUTLUYSA BİZ DE MUTLUYUZ

Serdar Hair Kuaför Salonu işletmecilerinden biri Emrah Eser, müşterilerinin memnuniyeti için mesleklerini çok sevdikleri için 24 saatin nasıl geçtiğinin çok da önemli olmadığını ifade ediyor.

Serdar Hair Kuaför Salonu’na ismini veren Serdar Eser ekibinin bir parçası olmaktan her zaman gurur duyduğunu belirten Emrah Eser, bu mesleğin kardeşten kardeşe birbirlerinden özenerek geçtiğini anlatıyor.

Salonda kardeş değil takım arkadaşı olarak çalışarak bugünlere geldiklerini de kaydeden Emrah Eser, üç kardeş olarak önceliklerinin saat değil müşterilerinin olduğunu belirterek, “Onlar mutluysa biz de mutluyuz. Bizi tercih eden müşterilerimiz, günlük yaşantımızdan daha önemli” dedi.

“ERKEKLER BU İŞİ SANATÇI RUHU İLE YAPIYOR”

Kadın kuaförü sektöründe erkeklerin daha başarılı olduğunu ifade eden kuaför Emrah, bu işi sanatçı ruhu ile yaptıklarını belirterek “Kadınları genel manada memnun etmek zordur. Hele işin içinde güzellik algısı var ise kadınlar, çok daha hassas oluyorlar. Tabii ki bu işi yaparken bunları göz önünde bulunduruyoruz. Kadın ruhundan anlayan erkeklerin, kuaförlük mesleğini daha hassas yapmaları da bundandır.”