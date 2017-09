AYNADA KENDİNLE YÜZLEŞ

Dilara Topcan

Kilo kaybedememekse sorun yine ‘dışarıdakilerde’ yani diyetisyeninizde, doktorunuzda, annenizde, doğum günü kutlamasında sizi pasta yemek durumunda bırakan x yakınınızda, eşinizde, arkadaşlarınızda ya da çocuklarınızda mı? Problem ‘gerçekten’ kimde dersiniz? Diyette başarılı olanlar diyette başarılı olmayı seçmiş olanlardır. Başarısız olanlar ise başarısız olmayı seçmiş olanlardır... Eğer diyette başarılı olmayı ve fazlalıklarınızdan kurtulmayı seçiyorsanız her ne olursa olsun, ne engelle karşılaşırsanız karşılaşın günün sonunda bunu kesinlikle başarırsınız.

Hayatta hep dışarıda olan biteni suçlarken aynayı kendimize doğru döndürüp bir de kendimize bakmayı ne kadar başarabiliyoruz dersiniz? Yoksa olan bitenden kendimizi soyutlamak ve her zaman için kendimizi kurban rolünde görmek daha mı kolayımıza geliyor?

SORUN DEĞİL ‘SORUMLUSU’ BİZİZ!

Sorun yerine yaşadığımız her şeyde sorumlu olanın bizler olduğunu düşünmek çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü sorumlu olmanın içerisinde suçlama ve kendini aşağıya çekme yoktur, ama sorunda vardır. Bu nedenle kilo kaybedememe konusunda da sorun değil sorumlu aramak daha doğru olur.

Genellikle kaybedilemeyen kilolar ya da uyulamayan diyetler konusunda aynayı kendimize şöyle bir döndürüp de kendimizi sorumlu kılmak yerine her zaman başkalarını bu konuyla ilgili sorumlu tutmayı severiz. Bu sayede kendimizi aşağıya çekmek yerine kilolu halimize kendimiz dışında birer ‘sorumlu’ bulur, huzur içerisinde (!) yaşamımızı kilolarımızla birlikte sürdürmeye devam ederiz. Yeri gelir sporu seven biri olarak değil de sevmeyen biri olarak yaratıldığımız konusunda bile kaderimizi sorumlu tutarız. Halbuki yaşamda her şeyin mümkün olduğunu, bugün sevmediğimiz şeyi yarın sevebileceğimizi, kısacası değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu genelde yoksayarız. Kısacası birçok şeyin ‘elimizde’ olduğunu görmezden gelmeyi seçer, sorumluluk almaktan mütemadiyen kaçınırız…

FİT İNSANLARA BAKIP DA GIPTA EDEREK KENDİMİZE ACIMAYI SEÇME MESELESİ…

Nazar etme ne olur, çalış senin de olur demişler… Gerçekten de ne kadar doğru söylemişler… Örneğin fit bir bedene sahip olmak istiyorsak ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu hedef için düzenli spor yapmak şart. Eğer düzenli spor yapmıyorsak da fit bir bedenimiz olmadığı için üzülmek ve kendimize acıyarak fit insanları ‘şanslı’ görmek de son derece manasız olacaktır. Çünkü zaten bu hedef için gerekenleri halihazırda yapmıyoruzdur! Aynı durum hayatımızın diğer alanları için de geçerlidir tabii…

DİYETTE BAŞARI DA BİR SEÇİM İŞİDİR…

Diyette başarılı olanlar diyette başarılı olmayı seçmiş olanlardır. Başarısız olanlar ise başarısız olmayı seçmiş olanlardır. Esasında durum bu kadar basit ve nettir. Evet her iki yolda da belirli senaryolar mevcuttur fakat günün sonunda hedef varsa hedefe giden yolda her ne olursa olsun hedef uğruna karşılaşılan her türlü olayla başedebilmek de gerekir. Kısacası eğer diyette başarılı olmayı ve fazlalıklarınızdan kurtulmayı seçiyorsanız her ne olursa olsun, ne engelle karşılaşırsanız karşılaşın günün sonunda bunu kesinlikle başarırsınız. Şüpheniz olmasın… Başaramadığınız zamanlarda da o yolu gerçekten seçmediğinizin,aslında seçiyor rolü yaptığınızın da farkına varın…

İSTİYOR MUSUNUZ İSTEMİYOR MUSUNUZ?

Yaşamda ne istediğimizi bilmek de çok önemli. Tabii istemenin de yetmediğini, istekleri gerçek kılabilmek adına da çalışmak gerektiğini gözardı etmemek gerek… Kilo kaybetme konusunda da durum böyle… Kısacası ilk etapta kilo vermeyi isteyip istemediğiniz konusunda netleşmelisiniz…

ÇABUCAK KIRILIP ÇABUCAK PES ETMEKLE OLMUYOR…

Hayatta hiçbir şey emek olmadan, kolayca elde edilmiyor. Bilgilenmek bile bir emek ve mesai harcama meselesi… Diyet başarısı da öyle… Eğer daha sağlıklı, daha az yağlı ve daha fit bir beden istiyorsak yapmamız gerekenler aşikarken bu adımlardan hiçbirini gerçekleştirmeden amaca ulaşmayı istemek son derece anlamsız olmuyor mu? Bunun yanısıra amaca bu adımlar doğrultusunda ulaşmaya çalışırken kopan ilk fırtınada her şeyden vazgeçmek ve başlangıç noktasına geri dönmek neden? Neden bu kadar çabuk pes ediyor, çabalamaktan bu kadar korkuyoruz? İşte hep bu nedenlerden ötürü diyet meselesinde de ilk önce aynayı kendimize çevirmek ve kendimizi bu konuyla ilgili sorgulamamız gerekiyor…

Hepimiz için sağlık ve güzelliklerle dolu bir gün olsun… Sevgiyle kalın…