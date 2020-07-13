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Ayluka Mahallesi’ndeki taşınmaz malların ilan cetveli asıldı

Ayluka Mahallesi’ndeki taşınmaz malların ilan cetveli asıldı

Mağusa’da, Ayluka Mahallesi’ndeki taşınmaz malların ilan cetvellerinin asıldığı, malların yüz ölçümü,  sınırı, niteliği konusunda hata olduğunu iddia edenlerin itiraz için 60 gün süresi olduğu açıklandı.

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Mağusa’da, Ayluka Mahallesi’ndeki taşınmaz malların ilan cetvellerinin asıldığı, malların yüz ölçümü,  sınırı, niteliği konusunda hata olduğunu iddia edenlerin itiraz için 60 gün süresi olduğu açıklandı.


Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:
“Gazimağusa kazasına bağlı Ayluka Mahallesi uygulama alanı sınırları içinde,  101 ila 389 adalara ait kadastro ekibince, fasıl 327 Vergi Kadastro Yasası’nın 2. ve 3. maddeleri  uyarınca yapılan emirnameye  göre kadastro yenileme kapsamında uygulamaya tabi tutulmuş olduğu yasa hükümlerine göre  tahdit  ve tespitleri yapılan taşınmaz malların tespit durumları ekli askı ilanı  ve pafta  ozalit kopyalarında  gösterilmiş olup ilgili evraklar Gazimağusa Gelişim Akademisi’nde ilan edilmiştir. 
Bu  cetveller ile  taşınmaz   malların  konumlarını  gösterir  pafta ozalit kopyalarının  incelenerek,  ilan cetvellerinde yazılı taşınmaz malların  yüz ölçümlerinin,  sınırlarının,  niteliğinin  ve muhdesatın tespitinde  hata  olduğunu  iddia  edenlerin, ilan müddedi  olan 13 / 07 /2020  ila   10 / 09 / 2020 tarihleri  arasında 60 günlük  askı ilan süresi  içinde  Tapu Ve Kadastro   Dairesi  Müdürlüğüne veya Gazimağusa Tapu Amirliğine itiraz etmeleri gerekmektedir. itiraz edilmeyen taşınmaz mallara  ilişkin kadastro  işlemlerinin kesinleştirileceği kamuoyuna ilanen  duyurulur.”

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