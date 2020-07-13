Ayluka Mahallesi’ndeki taşınmaz malların ilan cetveli asıldı

Mağusa’da, Ayluka Mahallesi’ndeki taşınmaz malların ilan cetvellerinin asıldığı, malların yüz ölçümü, sınırı, niteliği konusunda hata olduğunu iddia edenlerin itiraz için 60 gün süresi olduğu açıklandı.



Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“Gazimağusa kazasına bağlı Ayluka Mahallesi uygulama alanı sınırları içinde, 101 ila 389 adalara ait kadastro ekibince, fasıl 327 Vergi Kadastro Yasası’nın 2. ve 3. maddeleri uyarınca yapılan emirnameye göre kadastro yenileme kapsamında uygulamaya tabi tutulmuş olduğu yasa hükümlerine göre tahdit ve tespitleri yapılan taşınmaz malların tespit durumları ekli askı ilanı ve pafta ozalit kopyalarında gösterilmiş olup ilgili evraklar Gazimağusa Gelişim Akademisi’nde ilan edilmiştir.

Bu cetveller ile taşınmaz malların konumlarını gösterir pafta ozalit kopyalarının incelenerek, ilan cetvellerinde yazılı taşınmaz malların yüz ölçümlerinin, sınırlarının, niteliğinin ve muhdesatın tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin, ilan müddedi olan 13 / 07 /2020 ila 10 / 09 / 2020 tarihleri arasında 60 günlük askı ilan süresi içinde Tapu Ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne veya Gazimağusa Tapu Amirliğine itiraz etmeleri gerekmektedir. itiraz edilmeyen taşınmaz mallara ilişkin kadastro işlemlerinin kesinleştirileceği kamuoyuna ilanen duyurulur.”