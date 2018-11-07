Ayluga biraz nefes aldı ama… “Mahalle sakinlerini tehdit ediyorlar”

Lefkoşa Surlariçi’nde çeteleşmiş bir grubun voyvodalığına maruz kalan Ayyıldız (Ayluga) Mahallesi polis kontrolünden sonra rahat nefes aldı. Polisin 2 şahsa dava okuması ardından birkaç gecedir akşamları sakinlik söz konusu… Ancak bu şahısların gündüzleri gezerek mahalle sakinlerini tehdit etmeye devam ettikleri belirtiliyor

Didem MENTEŞ

Lefkoşa Surlariçi’nde çeteleşmiş bir grubun voyvodalığına maruz kalan Ayyıldız Mahallesi (Ayluga) birkaç gündür rahat nefes aldı. Bir grup şahsın, akşam saatlerinde Ayluga Kilisesi’nin yanında toplanıp ateş yakarak hem mahalle sakinlerine hem de çevreye zarar vermeleri ardından bölgede polis denetimi arttı. Geçen hafta 20’li yaşlarda iki şahsı tespit ederek ifadelerini alan polis, “mülke tecavüz’ ve ‘yetkili makamdan izinsiz ateş yakmak” suçlarından dava okudu.

Arkadaşlarının polislik olması nedeniyle akşamları toplanamayan grup üyeleri, gündüzleri sokaklarda gezerek mahalle sakinlerini tehdit etmeye devam ettikleri belirtildi.

Ayyıldız Mahallesi Muhtarı Ayla Talik, mahallede 100’e yakın imza toplayarak dün Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soyalan’a verdiklerini, söz konusu bölgede taşkınlık yapan şahısların isimlerini de tespit ettiklerini söyledi.

Ayluga Kilisesi’nde kiracı olan Halk Sanatları Vakıfı (HASDER) Koordinatörü Kani Kanol yapılan yayınlardan sonra polis denetim yaptığını, şuanda bir rahatsızlığın söz konusu olmadığını belirtti. Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt bugüne dek çocuk çeteleri konusunda kendilerine hiçbir bilgi gelmediğini ancak ÇOGEM olarak bu konuda bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Ayyıldız Mahallesi muhtarı Ayla Talik, mahallede 100’e yakın imza toplanarak Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soyalan’a verdiklerini belirterek, şahısların bir süredir toplanmadığını ancak gündüzleri gezerek rahatsızlık verdiğini söyledi

Muhtar: “Polis kontrolünden sonra toplanmadılar ama gündüz tehdit savuruyorlar”



Ayyıldız Mahallesi muhtarı Ayla Talik, mahallede 100’e yakın imza toplanarak Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soyalan’a verdiklerini belirterek, çocukların son bir haftadır toplanmadıklarını söyledi.

Talik, “Şahıslardan iki tanesini polis alıp dava okudu. Polis 2 kişiyi alıp götürdükten sonra bir haftadır toplanmazlar. Ama gündüz bütün gün gezerler, ‘siz bizi buradan söktünüz ama biz yine burada olacağız’ diyerek sağa sola tehdit savururlar. Biz dün Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soyalan’a giderek dilekçemizi verdik. Bu şahıslardan 10 tanesinin ismini tespit ettik ve polise verdik. Ahmet Soyalan bize gerekeni yapacaklarını ve devriye göndermeye de çalışacağını söyledi. Biz dilekçemizi vermeden önce zaten akşamları kilisenin önünden polis geçtiğini görüyoruz. Bunların önünü şimdi aldık aldık. Almadık artık toplayamayız” şeklinde konuştu.

HASDER Halk Sanatları Vakıfı Koordinatörü Kani Kanol ise yapılan yayınlardan sonra polisin denetim yaptığını, şuanda bir rahatsızlığın söz konusu olmadığını belirtti.

Kanol: “Şuanda sıkıntı yok, meselenin takipçisiyiz”

HASDER Halk Sanatları Vakıfı Koordinatörü Kani Kanol ise yapılan yayınlardan sonra polis denetim yaptığını, şuanda bir rahatsızlığın söz konusu olmadığını belirtti.

Kanol şunları söyledi: “Şuan için herhangi bir rahatsızlık söz konusu değil. Akşam taşlanan komşular taşlanmadı ama bu akşam bilemeyiz. Durumu takip ediyoruz. Sizlere de teşekkür ederiz. Eğer duyarlılık gösterilmezse ne yazık polis meselenin üzerine gitmiyor. Biz defalarca ikaz ettik ama bu kontrolü yapmadılar ama şimdi yaptıkları denetimler ne kadar sürer bilmiyoruz. Şuanda bir sıkıntı görünmüyor. Bu durum bizim restorasyonumuzu engellemiyor. Sadece sıkıntı kilisenin etrafındaki duvarlara yazdıkları kirlilik. Kilisenin duvarı ne boyanabilir ne de o duvarlardan bu lekeler çıkabilir. Zor bir durum var. Onun dışında projemize devam edeceğiz”

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ise bugüne dek çocuk çeteleri konusunda kendilerine hiçbir bilgi gelmediğini ancak ÇOGEM olarak bu konuda bir çalışma başlattıklarını aktardı.

Başkurt: “Bu çocuklarla ilgili çalışma başlattık”

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ise bugüne dek çocuk çeteleri konusunda kendilerine hiçbir bilgi gelmediğini ancak ÇOGEM olarak bu konuda bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Başkurt, şunları atardı: “Çocuk çeteleriyle ilgili bugüne dek ne okullardan ne de polisten bize bilgi gelmedi. Uzmanlarımıza bir talimat verdik ki okullarla görüşülsün ve bilgede bir tarama yapsınlar. Surlariçi’ndeki ÇOGEM birimindeki uzmanlarımızın bir çalışması var. Uzmanlarımız okullarla temas halindedir. Bu konuyla ilgili toplantılarımı var. Okula gitmeyenler varsa onlarla görüşeceğiz. Ailelerle görüşüp kitap, üniforma gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu şekilde birçok çocuğumuz okula döndürdük. Bu zaten bizim rutin çalışmamızdır”

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