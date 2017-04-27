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Aylin Örek’ten resim sergisi

Aylin Örek’ten resim sergisi

Sergi, 13 Mayıs’a kadar pazar günleri hariç 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Aylin Örek’in “Redrospektif- Dünden Bugüne” isimli sergisinin açılışını yaptı.
Lefkoşa’da Arty Art Gallery’de yer alan ve dün akşam açılan sergi, 13 Mayıs’a kadar pazar günleri hariç 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Aylin Örek’in 1950’li yıllarda lise ikinci sınıfta sulu boya ile başlayıp bugüne kadar uzanan resim serüvenini kronolojik olarak hatırlattığı sergide 88 eser bulunuyor.
 

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