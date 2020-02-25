Aylarca Kıbrıs’ın güneyinde kaldılar

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kıbrıs’ın güneyine geçiş yapan ve Lokmacı Geçiş Kapısı’ndan polise teslim olan H.H., ve M.H., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen tutukluluk duruşmasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görev yapan polis memuru Aytan Özoğlu, yeminli şahadet vererek olguları aktardı.

Özoğlu, zanlıların 3 Kasım 2019 tarihinde TC kimlik kartları ile Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını belirterek, zanlıların 4 Kasım 2019 tarihinde ise 1. derece askeri yasak bölge olan Kermiya Geçiş Kapısı’ndan yetkili makamlardan izinsiz olarak Kıbrıs’ın güneyine giriş yaptığını kaydetti. Özoğlu, zanlıların 21 Şubat 2020 tarihinde ise Lokmacı Giriş Kapısı’ndan polise teslim olduklarını vurguladı. Özoğlu, zanlıların Suriye ve Türkiye vatandaşı olduklarını belirtip, ilerde mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 16 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)