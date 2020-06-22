Aylar sonra uzun kuyruklar

Devrim DEMİR

Mart ayından bu yana covid-19 nedeniyle güneydeki işlerine gidemeyen yüzlerce Kıbrıslı Türk, dün sabahın ilk ışıklarında geçiş yapabildikleri beş ayrı noktadan güneye geçti.

İstenilen tüm evrakları tamamlayan işçiler, saat 03.30 itibarı ile güneye geçmeye başladı.

Kermiya Geçiş Kapısı’nda dün aylar sonra uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçlarının seyrüsefer ve sigortası eksik olanların güneydeki işlemleri de zaman aldı, bu nedenle araç trafiği kuzeydeki kontrol noktasına kadar ulaştı, işlemlerde de kısa süreli aksamalar oldu.

Saat 05.00 itibarı ile işlem yaptıranlar yaya ve araçlı olarak geçiş yaptı.

Kıbrıslı Türk işçilerden, son 72 saat içinde yapıldığına dair PCR testi, güneyde yatırımları olduğunu gösteren sigorta ve işverene ait yazı talep edildi.

Bakanlar Kurulu’nun önceki gün geçişleri erkene alması ile Kıbrıslı Türkler için de Kıbrıs içinde dolaşım ‘karantinasız’ olarak başladı.

YENİDÜZEN’e konuşan işçiler, aylardır çok sıkıntılar yaşadıklarını anlattı, yetkili kimsenin kapılarını çalmamasına sitem etti. Salgın süresinde işlerine gitmedikleri halde işverenleri tarafından maaşlarının bankaya yattığını da ifade eden işçiler, güneye geçip paralarını alamadıklarını belirtti.

‘Maskesiz gelmeyin’ uyarısı yapıldı…

Kermiya Geçiş Noktası’nda dün aylar sonra uzun araç kuyrukları oluştu. Kıbrıs’ın güneyinde çalışan yüzlerce işçi işlerine döndü. Kıbrıslı Türk işçiler, işverenleri tarafından ‘maskesiz gelmeyin’ uyarısı yapıldığını, iş yerlerine girmeden ateşlerinin ölçülüp iş başı yapabilecekleri konusunda bilgilendirdiklerini kaydetti.

Sorunsuz geçiş yaptılar…

YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, güneyde çalışan işçilerin geçişinin sabah saat 03.30 itibarı ile başladığı öğrenildi. Yüzlerce işçi araçları ve yaya olarak, sabahın ilk ışıklarında Kermiya Geçiş Noktası’na geldi. İstenilen evrakları geçiş noktasında görevli personele gösterip, geçiş işlemlerini yapan işçiler sorunsuz güneye giriş yaptı.

Uzun araç kuyrukları oluştu…

Kermiya’da dün aylar sonra uzun araç kuyrukları oluştu.

Güneye geçişler sabah 05.00’ten sonra yoğunlaştı. Güneye geçmek için sigorta yaptırmak isteyen birçok araç, trafiğin uzamasına neden oldu. Yoğunluk her iki barikatta görülürken, 09.30 sıralarında geçişler normale döndü.

Kıbrıslı Türk işçiler ne dedi?

Hüseyin Özkaralar: “Aylardır çok sıkıntılar yaşadık”

“Mart ayında ortaya çıkan salgının ardından, barikatların güneyde çalışan işçilere kapatılması ile çok zor günler geçirdik. İşimiz güneyde dönüyor, bizden istenilen tüm evrakları hazırladık ve işimize üç ay sonra dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aylarca belirsizlik içinde oturduk, .ok zor günlerdi diliyorum aynı şeyler tekrar etmez.”

Arif Şengül: “İşverenlerimiz bizi mağdur etmedi”

“Aylarca evde kaldık. Kendi imkânlarımızla zor günleri geçirdik. Açılım oldu, belli şartları yerine getirip işimize dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki süreci bekleyip göreceğiz. İşverenlerimiz bu süreçte bizi mağdur etmedi. İşsiz kalma şansımız yok, bizde tedbirlerimizi alarak işimizin başına dönüyoruz. İş yerlerimiz gerekli uyarıları yaptı, hem kendimizi hem ailemizi hem de iş arkadaşlarımızı korumak zorundayız.”

Salih Karasalih: “Maaşlarımızı bile aylarca çekemedik”

“Salgın nedeniyle barikatlar kapandı, bu süreçte sıkıntılarımız arttı. Maaşlarımız güneydeki bankalara yattı ancak uygulama nedeniyle aylarca paramızı çekemedik. Ağustos maaşlarımızda yattı. Yurt dışında iki çocuğum var, dünya geneli bir süreç hepimiz zor günlerden geçiyoruz ama işimizi de kaybetmek istemeyiz. Gerekli tüm tedbirleri hem biz hem de işverenlerimiz aldı, hepimiz bu sürece uyarak bugünleri atlatacağız.”

Hasan Ercüment: “Kimse hasatlık getirmek için gitmiyor”

“Aylar sonra işimize dönüyoruz. Çok zor günlerdi, bunların yaşanmaması için yöntemler bulunabilir, biz işlerimize kontrollü bir şekilde gidip gelebilirdik. Bundan sonra daha iyi olur umarım, ikinci dalga gelir gelmez bilemem ama başka sorunlar elbet çıkacak. Bu saatten sonra kimse bana güneye geçemezsin diyemez orası benim vatanımdır. Binlerce kişi barikatları geçip güneye çalışmaya gidiyorsa bu işçilerin değil, bizi yönetenlerin sorunudur. Bizi yönetemedikleri için bu sonuçlar doğdu. Kimse güneyden hastalık getirmez, tüm dünya bu salgınla mücadele ediyor.”

FOTOĞRAFLAR VE GÖRÜNTÜ DEVRİM DEMİR