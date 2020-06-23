Ayla Yılmaz Aydın 1 hafta dayanabildi…

Tatlısu-Girne anayolunda 15 Haziran Pazartesi günü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 35 yaşındaki Ayla Yılmaz Aydın yaşamını yitirdi.

Aynı kazada eşi Kemal Aydın’ı kaybeden genç kadın, kazadan bir hafta sonra tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı

Polis, 15 Haziran 2020 tarihinde, Tatlısu - Girne Anayolu üzerinde iki aracın çarpışması neticesinde Kemal Aydın'ın ölümü ile sonuçlanan kazada ağır yaralanan ve Yakın Doğu Hastanesinde tedavi görmekte olan Ayla Yılmaz’ın (K-35), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamımı yitirdiğini duyurdu.