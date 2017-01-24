Aykut’ta işlem tamam

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yalova, Lefke’den Aykut Esmeraslan’ın transferini bitirdi. Yalova ile Lefke dün Lefke’de bir araya gelerek transferi masaya yatırdı. İki kulüp arasında varılan görüşmelerin ardından taraflar el sıkıştı. Lefke transfer için Yalova’dan genç file bekçisi Orçun Tip’i alacak ancak oyuncu ile anlaşmanın bugün sağlanması bekleniyor. Kiralık olarak Yalova’ya transfer olacak olan Aykut Esrmeraslan’ın da bugün resmi imzayı atması bekleniyor.