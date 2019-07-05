Ayına’a 4 ay hapis

Lefkoşa’da 3 gram 701 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan sanık Hamdi Ayın 4 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın dünkü karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu. Duruşmanın kararını okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, uyuşturucu suçlarının arttığına ve toplum sağlığını tehdit eden suçlardan olduğuna değindi. Ulunay, sanığın 3 gram 701 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi kişisel kullanımı için temin ettiğini ve bu miktarın kişisel kullanım miktarları arasında olmasını ve ticari amaç gütmemesini lehine değerlendirdiklerini belirtti. Ulunay, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimi içinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Ulunay, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile 4 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.