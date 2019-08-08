“Ayıklanmış sebzeye talep çok”

Dila ŞİMŞEK

Mustafa Şahin, börülce, bamya, fasulye gibi sebzeleri ayıklayıp, pişirilecek hale getirip paketleyerek market önünde satışa sunuyor.

Bu şekilde gelir elde eden Şahin, insanların çalışmaktan sebze yemeklerini hazırlamaya vakit ayıramadığını fark ettiğini söyleyerek, “Ben de sebzeleri ayıklayıp, yıkayıp paketliyorum, tamamen pişirilecek hale getiriyorum. Talep o kadar çok ki, gün içinde hazırladığım her şeyi satıyorum” diyor.

“Her akşam ne pişireceğiz, yemek hazırlamak zaman alıyor diye düşünürken bunun genel bir sorun olduğunu fark ettim”

Kampanya Market’te sebze reyonu sorumlusu olarak çalıştığını belirten Şahin, eşinin de kasiyerlik yaptığını söylüyor. “Her akşam ne pişireceğiz, yemek hazırlamak zaman alıyor diye düşünürken bunun genel bir sorun olduğunu fark ettim. Ben de market önünde, satın aldığım sebzeleri ayıklayıp, kesip, paketleyerek satışa sunuyorum. Hazırladığım sebzeler tamamen pişirilecek duruma geliyor” şeklinde konuşuyor.

“Bunların yanı sıra brokoli, havuç ve çiçek lahanasını da temizleyip hazırlayarak paket halinde satıyorum”

Börülce, bamya, fasulye, kereviz gibi sebzeleri temizleyip ayıkladığını anlatan Şahin, “Bunların yanı sıra brokoli, havuç ve çiçek lahanasını da temizleyip hazırlayarak paket halinde satıyorum. En azından isteyenler, buradan hazırlanmışını alabiliyor. Sebzeleri seçerken, kalitesine de dikkat ediyorum. Sabah taze gelenleri alıyorum” diyor.

“İnsanlar, uğraş gerektirmeyecek kolay şeyleri bulduğuna seviniyor”

Talebin çok fazla olduğunu vurgulayan Şahin, “Hazırladığım şeyleri hemen hemen her gün satabiliyorum. İnsanlar, uğraş gerektirmeyecek kolay şeyleri bulduğuna seviniyor. Olur da bir şeyi satamazsam, onu da markette pişirip hep beraber yiyoruz” diye devam ediyor.

“Böyle bir şey düşünüp yaptığım için mutluyum çünkü çalışan kişilere büyük faydası olduğunu düşünüyorum”

Börülcenin market fiyatının 19 TL olduğunu, hazırlanmış paketlerin ise 25 TL olduğunu dile getiriyor. Şahin, aradaki farkın hem el emeği, hem de paket maliyeti olduğunu belirtiyor. Konuşmasına şöyle devam ediyor: “Böyle bir şey düşünüp yaptığım için mutluyum çünkü çalışan kişilere büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Pratik olması, insanları daha da cezbediyor. Ben de bu sayede geçimimi sağlamış oluyorum”