Ayia Napa’daki tecavüz olayı ‘yalan’ çıktı

19 yaşındaki genç İngiliz kadının, 12 İsrailli erkeğin kendisine Ayia Napa’da tecavüz ettiği iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı. Kıbrıs Mahkeme olayın yalan olduğunu belirledi.

The Guardian’ın haberine göre, 19 yaşındaki İngiliz kadın, 12 İsrailli erkeği kendisine tecavüz etmekle suçladığı davada, mahkeme kadını ‘yalan söylemekle’ suçlu buldu. Genç kadın, Kıbrıs’a tatile geldiği sırada, Ayia Napa’da, yaşları 15 ile 22 arasında değişen 12 İsrailli erkek tarafından tecavüze uğradığını iddia etmişti. Genç kadın Temmuz’dan beri Lefkoşa’da önce hapishanede, sonrasında ise güvenli bir evde tutuluyordu. Temmuz ayında İsrailli turistler tarafından, Ayia Napa’daki otelinin odasında tecavüze uğradığını iddia ettiğinden beri, pasaportuna el konmuştu. Genç kadının, ‘yalan söylediği için’ bir senelik hapse mahkum kalması veya Bin Euro’dan fazla kefalet ödemek zorunda kalacağı öngörülüyor.