Ayia Marina’da ayin

Derinya Belediyesi dü BM Barış Gücü’nden Derinya sahili yakınında ara bölgede bulunan Ayia Marina Kilisesi’nde ayin yapabilmek için bu yıl da izin alındığını açıkladı. Haravgi gazetesine göre, biri 16 Temmuz Perşembe günü saat 18.30’da, diğeri ertesi günü sabah 06.30’da olmak üzere 2 ayin yapılacak.