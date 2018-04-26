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Aydınlatma projektörü üzerine düştü

Aydınlatma projektörü üzerine düştü

Haspolat’ta dün, bir inşaatta iş kazası meydana geldi, aydınlatma projektörü Ali Kurnaz isimli işçinin üzerine düştü.

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Haspolat’ta dün,  bir inşaatta  kule vinç operatörlüğü yapan  S.K.(E-30)’nin kullanımındaki vinç ile demir kalıpları inşaat içerisinden alıp kalıpçıların bulunduğu yere taşıdığı sırada, vincin dönen kolu üzerinde monteli aydınlatma projektörü yerinden çıkarak yaklaşık 20 metre aşağıda bina içerisinde demir kalıpları yan yana sıkıştırıp bağlayan  Ali Kurnaz’ın üzerine düştü.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen  Kurnaz, kalça kemiği ile beli arasında oluşan kırıklar nedeniyle ameliyat edilerek ortopedi servisinde gözetim  altına alındı.

 

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