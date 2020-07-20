Aydınköy ve Gaziveren'de yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacak

Aydınköy ve Gaziveren bölgesinde yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması kaynaklı elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği'nden verilen bilgiye göre, 09.00-12.000 saatleri arasındaki kesintiden Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren yolu, Mümtaz Restoran, Gaziveren Tepe Mahallesi, Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Restoran, Çiftlikevi Restoran, Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ve su motorları etkilenecek.