Aydınköy ve Gaziveren'de yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacak
Aydınköy ve Gaziveren bölgesinde yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması kaynaklı elektrik kesintisi olacak.
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Aydınköy ve Gaziveren bölgesinde yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması kaynaklı elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği'nden verilen bilgiye göre, 09.00-12.000 saatleri arasındaki kesintiden Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren yolu, Mümtaz Restoran, Gaziveren Tepe Mahallesi, Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Restoran, Çiftlikevi Restoran, Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ve su motorları etkilenecek.
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Etiketler : Aydınköy, Gaziveren, Elektrik kesintisi
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