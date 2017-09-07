Aydınköy Şehitliği için protolkol imzalandı

İçişleri Bakanlığı ile Gerçek İnşaat ve Müteahhitlik Şirketi Ltd. arasında Aydınköy Köy Meydanı Çevre Düzenlemesi ve Şehitlik Projesinin yapımı için protokol imzalandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Kutlu Evren yeni köy meydanı ve şehitlik projesinin Aydınköy’e ve Aydınköylülere hayırlı olmasını diledi.

İhaleyi alan firma olan Gerçek İnşaat ve Müteahhitlik Şirketi Ltd’e de hayırlı olsun dileklerini ileten Bakan Evren yapılacak olan köy meydanı ve şehitlik projelerinin en erken zamanda teslim edilmesini dilediğini belirtti.

Savaş Gerçek: "İhale eksiksiz ve zamanında teslim edilecek"

Gerçek İnşaat ve Müteahhitlik Şirketi Ltd. direktörü Savaş Gerçek ise yapmış olduğu açıklamada, ihaleye iyi hazırlandıklarını ihale şartnamesinde belirtilen işlerin bir tamam eksiksiz ve zamanında teslim edileceği sözünü vererek Bakan Evren’e teşekkür etti.

Tayanç: "Uzun zamandır beklenen projeler hayat buluyor"

Aydınköy Muhtarı Tamer Tayanç ise, yapmış olduğu konuşmada İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve ekibine teşekkür ederek Aydınköy’ün uzun zamandır beklediği projelerin hayata geçiyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.