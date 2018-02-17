Aydın ve İlim Üniversitesi’nden birleşme girişimi

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Ahmet Bülend Göksel, iki kurum arasında ortaklık kurulması için prensipte anlaşma sağlandığını, hisse devrinin henüz gerçekleşmediğini ve ortaklık anlaşması biter bitmez yasal prosedürün uygulanacağını açıkladı. Göksel, kurumun Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak eğitim hayatına devam edeceğini belirtti. ÖZYİĞİT: RESMİ BAŞVURU YOK: YENİDÜZEN’e konuşan Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise henüz kesin bir şey olmadığını ve araştırmaya başladıklarını belirterek, bakanlığa bu yönde resmi bir başvuru yapılmadığını da belirtti. BAKANLAR KURULU KARARI GEREKİR… Her iki üniversite arasında böyle bir anlaşma olması halinde Eğitim Bakanlığı’na başvurmaları gerektiğini belirten Özyiğit, yasal prosedüre göre bu başvurunun Bakanlar Kurulu’na sunulup onaylanması gerektiğini dile getirdi. AYDIN ÜNİVERSİTESİ MECLİS ONAYI ALAMAMIŞTI… Konunun araştırılmaya başladığını belirten Özyiğit, Uluslararası Aydın Üniversitesi’nin ‘izninin’ Meclis’ten geçmediğini de anımsattı.

Didem MENTEŞ

Bir süredir yüksek öğrenim izni almak için ismi gündemde olan “Uluslararası Aydın Üniversitesi” ile Kıbrıs İlim Üniversitesi ‘ortaklık kurmak’ için girişim başlattı.

Erken seçimden önce, UBP Hükümeti döneminde üniversite açmak için ‘ön izin’ alan, Türkiye’nin eski bakanlarından Egemen Bağış'ın da heyetlerinde yer aldığı Uluslararası Aydın Üniversitesi Ltd, Girne’de faaliyette bulunan Kıbrıs İlim Üniversitesi ile hisse ortaklığı kurmak için harekete geçti.

“Prensipte anlaşma sağlandı, hisse devri henüz yok”

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Ahmet Bülend Göksel, iki kurum arasında ortaklık kurulması için prensipte anlaşma sağlandığını, hisse devrinin henüz gerçekleşmediğini ve ortaklık anlaşması biter bitmez yasal prosedürün uygulanacağını açıkladı. Yüzdelik olarak hisse paylarının henüz netleşmediğini de söyleyen Göksel, “prensipte ortaklık olmasıyla ilgili mutabakat var ama hisselerin devri ve bunun resmen yapılması henüz realize olmadı” dedi. Ortaklık anlaşması biter bitmez Şirketler Mukayyitliği ve Eğitim Bakanlığı’na gerekli başvuruların yapılarak resmi prosedürün uygulanacağını aktaran Göksel, kurumun Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak eğitim hayatına devam edeceğini açıkladı. Göksel, henüz imzaların atılması aşamasına gelinmediğini belirterek, hisse devri olduktan sonra basına gerekli duyurunun yapılacağını açıkladı.

Bakan Özyiğit: “Resmi başvuru yok, Bakanlar Kurulu kararı gerekli”

YENİDÜZEN’e konuşan Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise konuyla ilgili henüz kesin bir şey olmadığını ve araştırmaya başladıklarını belirterek, bakanlığa bu yönde resmi bir başvuru yapılmadığını açıkladı. Her iki üniversite arasında böyle bir anlaşma olması halinde Eğitim Bakanlığı’na başvurmaları gerektiğini belirten Özyiğit, yasal prosedüre göre bu başvurunun Bakanlar Kurulu’na sunulup onaylanması gerektiğini dile getirdi. Konunun araştırılmaya başladığını belirten Özyiğit, Uluslararası Aydın Üniversitesi’nin ‘izninin’ Meclis’ten geçmediğini de anımsattı.

Özyiğit, “Ortaklık konusunu araştırıyoruz. Bununla ilgili resmi bir başvuru yoktur. Konuyla ilgili araştırmaları yapacağız ve yeri gelince gereken açıklamayı yapacağız” dedi.

‘İzin’ Meclis’e takılmıştı

Bilindiği üzere Mayıs 2017’de gündeme gelen Uluslararası Aydın Üniversitesi, eğitime hazırlık çerçevesinde Girne’de araziler satın alarak, Ekim ayında Ön Değerlendirme Kurulu’ndan ‘ön izin’ almış, ön izninin Yüksek Öğretim Kurumu Açma İzni’ne dönüştürülmesine ilişkin Karar Tasarısı Meclis’te oyçokluğuyla onaylanmıştı. Seçime kısa bir süre kala ivedilikle Karar Tasarısı onaylanmış ancak gerisi gelmemişti.

Uluslararası Aydın Üniversitesi Ltd sahibi Mustafa Aydın’ın ‘izin’in Meclis’e takılması ardından girişimler başlatarak, Kıbrıs İlim Üniversitesi ile ortaklık için çalışma başlattı. İki üniversitenin ortaklığıyla ilgili kurum bilgilendirildiği öğrenildi.