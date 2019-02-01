Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesi sürüyor
Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesi devam ediyor
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Zatürre teşhisiyle 1 Ocak tarihinden bu yana Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesi devam ediyor. Başhekim Yardımcısı Hasan Birtan'dan edinilen bilgide, Denktaş'ın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği, bilincinin açık olduğu ancak böbrek ve kalbi için destek alındığı öğrenildi. Birtan, Denktaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.
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Etiketler : Aydın Denktaş, sağlık
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