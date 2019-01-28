Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesi sürüyor

Merhum 1. Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş'ın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Aydın Denktaş'ın tansiyonunun stabil olduğu fakat hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

1 Ocak’tan beri zatürre teşhisiyle tedavi gören Aydın Denktaş (85), bir süre yoğun bakım servisinde tedavi gördükten sonra normal servise alınmış ancak dün ani tansiyon düşüklüğü üzerine yeniden yoğun bakıma alınmıştı.