Aydın Denktaş uğurlandı

1. Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Bir aydır tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde cumartesi hayatını kaybeden Aydın Denktaş (85) için, bugün Selimiye Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Yoğun katılımın olduğu cenazede, Aydın Denktaş’ın oğlu Maliye Bakanı Serdar Denktaş, gelini Müge Denktaş, kızları Değer Denktaş, Ender Denktaş Vangöl ve torunlarını taziyeleri kabul etti.

Din İşleri Başkan Yardımcısı Mustafa Küçük cenaze namazını kıldırırken, Din İşleri Başkan Yardımcısı Fahrettin Öğdü de dua edip helallik istedi.

Cenazeye, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, ana muhalefet partisi UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar askeri erkan, çok sayıda vatandaş ve sevenleri katıldı.

Cenazede, Aydın Denktaş’ı son yolculuğuna uğurlamak ve ona dua okumak için KKTC ve Türkiye bayrağına sarılı ve üzerinde baş örtüsü ile çiçeklerle donatılmış tabutu önünde uzun kuyruklar oluştu.

Cenaze namazı kılınırken oğlu Serdar Denktaş, annesinin tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze namazı ardından Aydın Denktaş gözyaşları ve dualarla vasiyeti üzerine Lefkoşa Mezarlığı’ndaki aile mezarlığında, trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Raif Denktaş'ın yanına gömülmek üzere uğurlandı.

Mezarlıktaki törene Başbakan Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Milletvekilleri Fatih Şahin ve Tuğrul Türkeş, bazı bakan ve milletvekilleri, bürokratlar, askeri erkan, iş insanları, dernek, sendika yetkilileri, vatandaşlar ve sevenleri katıldı.

Fotoğraflar Hüseyin Sayıl/ Erol Uysal