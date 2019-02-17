Aydın, Balkan Şampiyonası’nda yarıştı

Ülkemiz atletlerinden Tuğba Aydın, Türkiye Milli Takımı adına Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda yarıştı.

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda üç adım atlama ve uzun atlama branşlarında yarışan Aydın, beşincilik ve altıncılık elde ederek şampiyonayı noktaladı.

Aydın üç adım atlamada 12,93’lük derecesi ile altıncı olurken, uzun atlama branşında 5,89’luk derecesi ile beşinci olarak şampiyonayı tamamladı.