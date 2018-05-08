Aydilge, UKÜ’de hayranlarıyla buluşacak

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi bünyesinde bulunan Sosyal Aktiviteler Koordinatörlüğü tarafından organize edilen “UKÜ 20. Bahar Şenlikleri-CONNECT” kapsamında Türkiye’nin sevilen sanatçısı Aydilge 10 Mayıs Perşembe akşamı, saat 21: 30’da UKÜ Amfi Tiyatro’da konser verecek.

UKÜ’nün düzenlediği en büyük kültür-sanat festivali olma özelliği taşıyan Bahar Şenlikleri, 09- 12 Mayıs tarihleri arasında UKÜ Kampüsü’nde gerçekleşecek. Festival kapsamında yer alacak tüm konser ve etkinlikler, halkımıza açık ve ücretsiz olacak.

Kendine has tarzı ve başarılı performansı ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde hayranlarıyla bulaşacak olan Türkiye’nin sevilen sanatçısı Aydilge, şarkıcılığı yanı sıra yazarlık, radyo programcılığı, söz yazarlığı, müzisyenlik ve bestecilik gibi alanlarda da çalışmalar yapıyor.

Sesiyle müzik sektöründe büyük bir beğeni toplayan ünlü sanatçı, muhteşem enerjisi ve sahne performansı ile geniş bir dinleyici kitlesine de sahip. Aydilge dillere dolanan Kiralık Aşk, Kiraz Mevsimi gibi dizilerdeki fenomen şarkıları yanı sıra Aşka Gel, Yangın Var gibi hitleri, sürpriz coverları ve Gel Sarıl Bana adlı şarkısıyla 10 Mayıs Perşembe akşamı hayranlarıyla buluşacak.