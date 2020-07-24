Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz

Türkiye Cumhuriyeti Danıştay 10. Dairesi'nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyanet'e devredilen Ayasofya'da ilk namaz kılındı.

Cami çevresinde belirlenen namaz kılma alanları tamamen dolarken, salgın nedeniyle misafir girişleri durduruldu. Namaza 350 bin kişi katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda davetli cuma namazını kıldı. Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kadınlara ayrılan bölümde namazını kıldı.





Yeni tip Coronavirüs salgını gölgesinde gerçekleşen cuma namazı için yüzlerce kişi Sultanahmet'e akın etti.

Polislerin dün geceden kurduğu güvenlik barikatlarının açılmasıyla onlarca kişi Sultanahmet'e doğru koştu. Kameralara yansıyan görüntüler, sosyal mesafenin hiçe sayıldığını ortaya koydu.

TC Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılınan ilk namazda Osmanlı'daki kılıç geleneğini devam ettirerek minberde kılıçla hutbeyi irat etti.