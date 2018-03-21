Ayamar Market'e geçici durdurma

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 12 Mart ile 16 Mart tarihleri arasında 70 iş yeri denetlendi.

Denetimler sonucunda 1 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

“Öğredik Cafe” isimli işletmeye çevre kirliliği nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi ve 3 birim ürün gayrisıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi. Ayamar Market fırınından 1 birim ürün ise gayrisıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi. Ayamar Market isimli işletmenin fırınının faaliyeti gayrisıhhi ortam ve çalışanların sağlık karnesinin olmaması nedenleriyle geçici olarak durduruldu.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 16 Restoran, 1 Bar, 4 Kafe, 1 Gıda İmalathanesi, 4 Kasap, 2 Balık Satış Yeri, 2 Süt Ürünleri İmalathanesi, 1 Oto Galeri, 1 Su Otomatı, 5 Kuaför Ve Berber Salonu, 4 Eğitim Merkezi, 1 Öğrenci Yurdu, 2 Yaşlı Bakım Evi, 4 Off Licence, 1 Sinema, 2 Gıda Deposu, 19 Market