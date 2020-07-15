Ayaktan Tanı'da PCR KAOSU

Devrim DEMİR

Ayaktan Tanı Merkezi’ne dün sabahın erken saatlerinde giderek, PCR sonuçlarını almak isteyen yurttaşlar görevli personelin ‘sistem bozuk’ cevabı ile karşılaştı. Güneşin altında saatlerce test sonuçlarını bekleyen yurttaş, çileden çıktı.

Kıbrıs’ın güneyine geçebilmek için 72 saat önce test yaptırmak zorunda olan bazı işçiler, sonuçların geç verilmesine isyan etti.

300 TL verdiler, süresi dolmak üzereyken aldılar…

Sağlık sisteminin çok kötü olduğunu savunan yurttaşlar, 300 TL vererek yaptırdıkları testin süresinin dolmak üzere olduğunu, yeniden yaptırmak için ekstra para vermek zorunda kalacaklarını ifade etti.

Güneyde çalışanların yanı sıra, tedavisini güneyde sürdüren bazı kişiler de sıkıntı yaşadı. Kıbrıs’ın güneyinde tedavi gören ve dün randevusu olan bir kişi, test sonucunu alamadığı için geçiş yapamadığını aktardı.

Saatlerce yetkili birinden açıklama bekleyen yurttaşlar, sağlık sistemine sitem etti.

YENİDÜZEN’e konuşan ‘test mağdurları’ saatlerce muhatap olacak bir yetkili bulamadıklarını, PCR test sonucu almak için iki gün Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne gitmek mecburiyetinde bırakıldıkları kaydetti.

Pilli ‘Çözülecek’ dedi, gitti

Öğle saatlerinde Ayaktan Tanı Merkezi’ne Sağlık Bakanı Ali Pilli de geldi. Bekleyen yurttaşlar bakan Pilli’ye dertlerini aktardı. Pilli, sorunun kısa süre içinde çözüleceğini belirterek, ayrıldı.

Ortamın gergin olduğu saatlerde Sağlık Bakanı Ali Pilli, Ayaktan Tanı Merkezi’ne geldi. Kalabalığa karışmadan Polikliniğe geçiş yapan bakan Pilli, kısa süre sonra geri döndü. Yurttaşların derdini anlatmasıyla, sorunun kısa sürede çözüleceğini belirten Pilli, hastaneden ayrıldı.

Kaos öğleden sonra bitti…

Saatlerce PCR test sonuçları için bekleyen yurttaşlar, öğleden sonra test sonuçlarını alarak hastaneden ayrıldı. Birçok kişi işlerini yapamadığı için test sonuçlarını almanın önemi kalmadığını ifade ederken, bazı yurttaşlar sonuçlarını almadan hastaneden ayrıldı.

Özyılkan: “Sistemde sıkıntı oldu”

Yaşanan kaosun içinde Başhekim Doktor Adil Özyılkan’da Ayaktan Tanı Merkezi’ne geldi, bilgi aldı. YENİDÜZEN’e konuşan Özyılkan, sistemde oluşan bir hata nedeniyle gecikmelerin yaşandığını ifade etti.

YURTTAŞLAR NE DEDİ? YURTTAŞLAR NE DEDİ? YURTTAŞLAR NE DEDİ?

Osman Onbaşı: “Halkı resmen soyuyorlar”

“Test yapmak için 13 Temmuz tarihinde hastaneye geldik, bugün sabah 9.00 gibi sonuçları alacağımızı söylediler. Bu saat oldu biz hala test sonuçlarımızı almak için bekliyoruz. 3 gün kullanabiliriz bu testi biz hala sonucu almadık, iki gün boşuna gitti. 300 TL verdim, ama istemiyorum artık bana paramı geri versinler. Sonuçları almadan, hem paramızı aldılar, hem hizmet görmüyorum. Halkı resmen soyuyorlar.”

Mehmet Bahadır: “Halkla dalga geçiyorlar”

“13 Temmuz tarihinde test yaptık bugün sabah gelip alın dediler. Geldik saatlerdir, bizi oyalıyorlar halkla dalga geçiliyor. Kıbrıs’ın güneyinde tedavi görüyorum, randevum da vardı bugün öğlen orda olmam gerekirdi. Gidemeyeceğim zamanımızı çaldılar.”

Koray Kahraman: “KKTC sadece eziyet”

“Test başvurusu yaptık, bugün öğle saatine geldik hala bir cevap yok. 300 TL verip test yaptırıyoruz, almak için ayrı eziyet çekiyoruz.”

Kan Yektaoğlu: “Virüs bakanlığın bahanelerini dinlemez”

“Testi yaptırdık, bir de almak için 24 saati bekliyoruz. Sabaha hazır olacaktı öyle dediler, sabah geldik 25 dakika sonra sonuçlar çıkacak dendi güneşin altında saatlerce bekliyoruz. Öğlene belli olacak dediler, sistem bozukmuş, arıza olduğunu yazıcının arızalandığı söylendi. Bir sürü bahane ürettiler ben bilgisayar tamircisiyim, helaline gidip tamir edeyim devlet buna mı muhtaç oldu. 300 TL peşin alınır, ama burada hizmet yok. Aslında bizim güneye sitem etmemiz lazım, geçiş kapılarına PCR testi yapılması için sağlıkçı koysunlar biz vatandaşı olanlar parasını verip orada yaptırabilsin. Bu düzene bizi muhtaç ettiler. Burada test yaptıranların biri pozitif olsa, test sonucu çıkmadığı için 3 gün boyunca gezecek. Bulaştırma ihtimali var. Test sonucu ne kadar erken çıkarsa o kadar iyidir. Virüs ne yazık ki KKTC Sağlık Bakanlığının bahanelerini dinlemiyor.”

Mohammed Rawan Hava: “Büyük sıkıntı yaşıyorum”

“Test sonuçlarımı bekliyorum. Kıbrıs’ın güneyinde yaşıyorum ancak bu süreçten dolayı geri evime geçemiyorum. İki günüm geçti, bir gün daha gecikirsem, geçişte benden para da alınacak. Büyük sıkıntı yaşıyorum. Bunun ne zamana kadar süreceğini bilmiyorum.”

Adile Tarihsever: “Paramızla rezil olduk”

“Kıbrıs’ın güneyine gideceğim kızım orda yaşar, dün Güzelyurt tan gelip test yaptık bugün bu saat oldu hala test sonucu almak için bekliyoruz. Paramızı verdik, bu saat oldu ses yok günümüz yollarda geçer. Yolum uzun gittiğim gibi sürem dolmadan geri dönmek zorundayım.”

Gül Takımcılar: “Evime dönemiyorum”

“30 yıldır güneyde yaşarım, kızımı görmek için kuzeye geçiş yaptım evime dönemiyorum. Sabah sabah geldik test sonuçlarımızı alalım hala bekliyorum. Burada sağlık sistemi yok olmuş.”