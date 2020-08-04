Ayaktan Tanı’da ‘pandemi karışıklığı’

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Ayaktan Tanı Bölümü pandemi merkezine dönüştü, Ayaktan Tanı’daki poliklinik hizmetleri sona erdirildi.

Üst kat da Covid için kapatılan Ayaktan Tanı’ya göğüs/enfeksiyon bölümü için gelen hastalara, ‘bekleyin, yönlendireceğiz’ dendiği ve karmaşa yaşandığı öğrenildi.

Göğüs/enfeksiyon bölümü için Ayaktan Tanı’ya gelen hastalara henüz hangi serviste hizmet verileceği bilgisinin verilmemesi, hastaların saatlerce kapı önünde beklemesine neden oldu, gerginlik arttı.

Ayaktan Tanı’nın alt katındaki koridorlar kullanıma kapatıldı, koridora paneller çakıldı.

Binadaki diş polikliniğine gelen hastalar binanın dışından dolaşıp yandaki kapıdan içeri girebiliyor. Ayaktan Tanı’nın Polikliniğe bakan kapısı sadece COVID/PCR girişi için kullanılıyor.

Fotoğraf: Devrim Demir