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  3. Ayağının tozuyla A takımda
Ayağının tozuyla A takımda

Ayağının tozuyla A takımda

Galatasaray U21 takımının formasını giyen Ahmet Sivri, Galatasaray A takımının dün gerçekleştirdiği çalışmada yer aldı.

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Galatasaray U21 takımının formasını giyen Ahmet Sivri, Galatasaray A takımının dün gerçekleştirdiği çalışmada yer aldı. Önceki gün Kayserispor deplasmanında U21 takımının 2-1 kaybettiği maçta 90 dakika forma giyen Sivri, dün Osmanlıspor hazırlıklarına başlayan A takımın antrenmanında yer aldı. Fatih Terim yönetminde ilk kez A takım çalışmasına katılan Sivri, Igor Tudor döneminde de zaman zaman A takımla çalışmalara katılmıştı.

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