Ayağının tozuyla A takımda
Galatasaray U21 takımının formasını giyen Ahmet Sivri, Galatasaray A takımının dün gerçekleştirdiği çalışmada yer aldı.
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Galatasaray U21 takımının formasını giyen Ahmet Sivri, Galatasaray A takımının dün gerçekleştirdiği çalışmada yer aldı. Önceki gün Kayserispor deplasmanında U21 takımının 2-1 kaybettiği maçta 90 dakika forma giyen Sivri, dün Osmanlıspor hazırlıklarına başlayan A takımın antrenmanında yer aldı. Fatih Terim yönetminde ilk kez A takım çalışmasına katılan Sivri, Igor Tudor döneminde de zaman zaman A takımla çalışmalara katılmıştı.
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Etiketler : Ahmet Sivri, Galatasaray
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