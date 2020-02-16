Aya Napa’da kurşunlama: 4 yaralı

Kıbrıs’ın güneyinde yer alan Aya Napa’da bu sabah bir kafe bara ateş edildi. Kafede bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Cyprus Mail’in haberine göre, bu sabah saat 02.00 sıralarında gerçekleşen olayda, yaya olarak kafenin önünden geçen maskeli bir erkek, silahla içeride bulunan bir kişiye ateş ettikten sonra motosiklet ile olay yerinden kaçtı. İddialara göre hedef kafede daha önceden bulunan tanınmış bir iş adamıydı. Polis olayda, 3 erkek ikisi 38, diğeri 32 yaşında ve 26 yaşında bir kadının ağır yaralandığını açıkladı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumlarının stabil, kadının ise ameliyata alınacağı bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.