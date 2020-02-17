Aya Napa'da 'hesaplaşma' 25 el ateş

Ay. Napa’daki bir bara dün sabahın ilk saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi, açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı. Saldırıyı “yeraltı dünyası arasındaki hesaplaşma” olarak niteleyen basın bugünkü sayılarında genellikle manşetten verdikleri saldırı için “korku geceleri geri döndü” yorumunu yaptı

Fileleftheros; “Mafyöz Körlemesine Vuruş… Maskeli Kişi 25 El Ateş Etti 4 Kişiyi Yaraladı… Suç Faaliyetinin Hedefi Kostas Kritikos Az Önce Ayrılmıştı” başlığıyla manşete çektiği haberinde asıl hedefin Ay. Napa futbol kulübü eski başkanı ve işadamı Kostas Kritikos olduğunu, bu kişinin saldırıdan yaklaşık 20 dakika önce “Bar Liquid” isimli mekândan ayrıldığını yazdı.

Habere göre saldırı anı bölgedeki bir binanın kamerası tarafından kaydedildi. Kamera görüntülerinde maskeli ve elleri eldivenli olan saldırganın, kalaşnikof tüfekle yaya olarak mekân önüne gittiği, yaklaşık 25 el rastgele atış yaptığı ve olay yerinden yaya olarak ayrıldığı görülüyor.

Saldırı sırasında mekânda 10 kişi bulunduğu, atılan mermilerin biri kadın 4 kişiye isabet ettiği, hayati tehlikesi bulunmayan yaralıların hastanede tedavi altına alındığı kaydedilen haberde, saldırıda kullanılan kalaşnikof marka silahın Ay. Napa Deniz Müzesi yakınlarındaki park yerinde bulunduğu belirtildi.

Habere göre polis, Ay. Napa’da eğlence mekânı işletmekte olan Kostas Kiritikos’un ailesinden ve iş çevresinden olanların da bulunduğu bazı kişilerden ifade aldı, Kiritikos’u da ifadeye çağırdı. Rum Polis Genel Müdürü saldırı olayının aydınlatılacağını söylerken Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı, masum kişilerin hayatlarının tehlikeye girmiş olmasının kendilerini çok daha fazla endişelendirmesi gereken bir şey olduğuna dikkat çekti.

Gazete Kostas Kritikos’un adının, Haziran 2012’de Ay. Napa’da işlenen Fanos Kalopsidiotis’in de öldürüldüğü 5’li cinayete de karıştığını, o cinayetle ilgili duruşmada Panayotis Pendafka’nın avukatının, “öldürülen Fanos Kalopsidiotis’in, müvekkilinin değil, Ay. Napa Futbol kulübü eski başkanı ve Castle’ın sahibi Kostas Kritikos ile mesleki anlaşmazlığı olduğunu” söylediğini hatırlattı.

Alihtia ikinci manşet yaptığı haberine “Başkasını Aradı, Başkalarına Ateş Etti… Saldırının Hedefinin 20 Dakika Önce Mekânı Terk Eden Birisi Olduğu Görünüyor… Ay Napa: Korku Geceleri Geri Döndü… 4 Kişinin Yaralandığı Körlemesine Vuruş” başlık ve spotlarını attı.

Politis birinci sayfasında ve fotoğraflı verdiği habere “Ay Napa’da Yine Vahşi Batı Hareketleri… Masumlar Ödedi… Geçmişin suçlarından Anılar Canlandı” başlığını attı.

Haravgi de birinci sayfasından fotoğraflı aktardığı haberi “4 Kişinin Yaralandığı Mafyöz Saldırı” başlığıyla verdi.